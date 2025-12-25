قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طيار يثير الجدل بتصريحاته عن مشاهدة الكائنات الفضائية.. ما القصة؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
كلمة النهاية لزواج استمر ربع قرن.. طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسميا

طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب
طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب
خالد يوسف

في نبأ رسمي شكل مفاجأة للوسط الإعلامي، انفصلت الإعلامية لميس الحديدي عن زوجها الإعلامي عمرو أديب، ليسدل الستار على زيجة استمرت لأكثر من 25 عاماً، وتحديداً منذ عام 1999.

انفصال منذ عدة أسابيع

وفقا لمصادر مقربة من الطرفين، وقع الانفصال بين الثنائي الإعلامي الأشهر عمرو أديب ولميس الحديدي، منذ عدة أسابيع، بعد سنوات طويلة من الزواج وأثمر عن ابنهما الوحيد نور، الذي احتفل بخطبته قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي، ورفضا الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بهذا الشأن حتى لا يفسدا فرحة ابنهما مع اقتراب موعد الاحتفال بالخطوبة.

جاء الطلاق بناءً على رغبة لميس الحديدي، وتم في أجواء اتسمت بالاحترام المتبادل والتفاهم، مع حرص الجانبين على الحفاظ على علاقة ودية تقديرًا لسنوات الارتباط الطويلة التي بدأت منذ عام 1999.

ظهور أديب بدون «الدبلة» مهد للانفصال

في حفل خطوبة نور، ظهرت لميس الحديدي وعمرو أديب وهما يقفان بجوار بعضهما البعض رغم الانفصال، مع حرصهما الشديد على ظهورهما بشكل عائلي دافئ دون الخوض في أي تفاصيل تفسد فرحة الأسرة.

وظهر «أديب» لأول في برنامجه الشهير دون ارتداء «الدبلة» بعد وقوع الانفصال، الأمر الذي جعل الجميع يتكهن وقتها بوجود أزمة بين الزوجين.

واتفق الثنائي على الانفصال بهدوء، والاتفاق على أن تبقى الأسرة مترابطة ومتماسكة وألا يعكر صفوها أي شيء، وأن تبقى الصداقة بين لميس وعمرو من أجل ابنهما ومن أجل عشرة السنوات الطويلة، في الوقت نفسه نفت المصادر وجود أي زيجة جديدة للإعلامي عمرو أديب في الوقت الحالي.

زواج استمر 25 عاما

تزوج عمرو أديب ولميس الحديد عام 1999، وأنجبا ابنهما "نور"، واحتفلا بقراءة فاتحته 28 نوفمبر في أجواء عائلية بسيطة، اقتصر حضورها على أفراد الأسرة وعدد قليل من الأصدقاء المقربين.

خلال سنوات زواجهما الطويلة، حرص الثنائي على إبقاء حياتهما الشخصية بعيدة نسبيًا عن التداول الإعلامي، مكتفيين بالظهور المشترك في مناسبات عائلية محدودة، بينما ظل التركيز الأساسي موجّهًا إلى مسيرتهما المهنية التي شهدت نجاحات كبيرة لكلٍ منهما، وقد أثمر هذا الزواج عن أسرة ظلّت بعيدة عن الجدل، وهو ما انعكس على طبيعة الانفصال الذي تم بهدوء ودون أي صخب إعلامي.

تفاصيل قصة حب عمرو ولميس

في لقاء مع برنامج ET بالعربي، قبل حوالي 8 أعوام، روت لميس للمرة الأولى، تفاصيل قصة حبها التي جمعتها مع عمرو أديب.

وقالت لميس الحديدي، إنها كانت تحلم بالزواج من عمرو أديب، موضحة أنهما ظلا مخطوبين في فترة شهدت قصة حب قوية، قبل أن يتما الزواج وهي في سن السابعة والعشرية من عمرها.

وأضافت لميس الحديدي، أنها على الرغم من منافستهما الإعلامية، فإن ذلك لم يؤثر على علاقتهما الزوجية، كون الحب كان الرابط بينهما مما جعلهما خارج نطاق المنافسة.

وكشفت الحديدي، عن اختيار عمرو أديب أغلب أسماء برامجها، مشيرة إلى أن الشيء الوحيد الذي يختلفان عليه هو كرة القدم، إذ أن لميس تشجع النادي الأهلي، أما عمرو أديب فمعروف بعشقه لنادي القلعة البيضاء.

كلمة النهاية زواج استمر ربع قرن طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسميا

