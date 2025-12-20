عمرو أديب ينعي سمية الألفي بكلمات مؤثرة على الهواء

نعي الإعلامي عمرو أديب الفنانة الكبيرة سمية الالفي التي وافتها المنية صباح اليوم، موضحا أن نجلها لم يحضر دفنها لانه في أمريكا.

وأكد أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية، المذاع على فضائية، أم بي سي مصر، أنها كانت فنانة جميلة وقدمت العديد من الأعمال الفنية الرائعة، لافتا أن نقيب الفنانين أكد أنه نجلها سوف يحضر عزاءها.

وسخر اديب من الفنانين والفنانات الذين يعلنون أنهم أفضل النجوم وأكثرهم شهرة، مرددا: أنا قعدت ١٢ سنة الناس متعرفيش مفكراني عماد اديب .

أوضح أديب، أن القوة الناعمة المصرية تمثل الكثير لمصر والمصريين.