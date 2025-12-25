قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار المحكمة بشأن شاكر.. كل ما تريد معرفته عن عقوبات نشر فيديوهات خادشة للحياء
وزير الداخلية السوري: اعتقال قيادي في داعش وتحييد آخر خلال 24 ساعة
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل

طلاق عمرو أديب
طلاق عمرو أديب
محمد البدوي

أثار خبر طلاق الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي موجة واسعة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر اسماهما محركات البحث وتبادل المستخدمون التعليقات والتكهنات حول تفاصيل الانفصال، خاصة في ظل المكانة الإعلامية البارزة التي يتمتع بها الطرفان.

 زواج استمرت لأكثر من 25 عامًا

وجاء الإعلان عن الطلاق بعد مسيرة زواج استمرت لأكثر من 25 عامًا، شكّلا خلالها ثنائيًا معروفًا في الوسط الإعلامي، وحرصا في أغلب الأوقات على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدة عن الأضواء، مع ظهور محدود في مناسبات عائلية أو أحداث عامة.

 حالة الجدل المفاجأة 

وزاد من حالة الجدل المفاجأة التي أحدثها الخبر، تزامنه مع أجواء عائلية مبهجة عاشتها الأسرة خلال الأيام الماضية، حيث احتفلت بخطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب، في مناسبة سادتها أجواء من الفرح والسعادة، وشارك فيها عدد من الأصدقاء والمقربين.

 ردود أفعال رواد مواقع التواصل 

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من أعرب عن صدمته من الخبر، ومن عبّر عن احترامه لخصوصية الطرفين، مؤكدين أن الانفصال يظل شأنًا شخصيًا، مهما كانت شهرة أصحابه، داعين إلى عدم الخوض في تفاصيل الحياة الخاصة.

 عمرو أديب ولميس الحديدي

يُذكر أن عمرو أديب ولميس الحديدي يُعدان من أبرز الأسماء في المشهد الإعلامي المصري، وقدما على مدار سنوات طويلة برامج حوارية مؤثرة، ما جعل خبر انفصالهما يحظى باهتمام واسع من الجمهور والمتابعين.

 اختيارها ملابس وفساتين مميزة 

وتتميز لميس الحديدى  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 الأزياء والإطلالات البسيطة

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

