الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
بالصور

طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب.. شاهد آخر ظهور لهما معا

لميس الحديدي وعمرو اديب
لميس الحديدي وعمرو اديب
اسماء محمد

أثار خبر طلاق الإعلامية لميس الحديدي و الإعلامي عمرو أديب اهتمام نشطاء السوشيال ميديا مؤخرا.

سبب طلاق لميس الحديدي 

وكان طلاق الإعلامية لميس الحديدي بناء على رغبتها حيث طلبت الانفصال من الإعلامي عمرو أديب بمنتهى الهدوء والتفاهم وتقبل رغبتها بمنتهى الاحترام ولم يفصحا عن أى أسباب.

وكان الطلاق بين الإعلامية لميس الحديدي والإعلامي عمرو اديب بشكل راقي يسوده تبادل الود والاحترام والتفاهم .

خبر صادم 

وجاء طلاق الإعلامية لميس الحديدي والإعلامي عمرو اديب كالصدمة للجمهور حيث أنهما من أكثر الشخصيات المعروفة في مصر وجوازهم مستقر لسنوات عديدة منذ عام 1999.

اخر ظهور 

والأغرب للجمهور أن طلاق الإعلامية لميس الحديدي من الإعلامي عمرو اديب جاء بعد حفل زفاف ابنهما نور اديب في شهر نوفمبر الماضي وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمشاهير.

واليكم أبرز الصور الخاصة بأخر تجمع بين الإعلامية لميس الحديدي والإعلامي عمرو أديب قبل انفصالهما.....

لميس الحديدي طلاق لميس الحديدي طلاق الإعلامية لميس الحديدي طلاق عمرو اديب عمرو اديب طلاق لميس الحديدي وعمرو اديب صور لميس صور لميس الحديدي وعمرو اديب

