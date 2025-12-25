طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب.. شاهد آخر ظهور لهما معا

أثار خبر طلاق الإعلامية لميس الحديدي و الإعلامي عمرو أديب اهتمام نشطاء السوشيال ميديا مؤخرا.

سبب طلاق لميس الحديدي

وكان طلاق الإعلامية لميس الحديدي بناء على رغبتها حيث طلبت الانفصال من الإعلامي عمرو أديب بمنتهى الهدوء والتفاهم وتقبل رغبتها بمنتهى الاحترام ولم يفصحا عن أى أسباب.

وكان الطلاق بين الإعلامية لميس الحديدي والإعلامي عمرو اديب بشكل راقي يسوده تبادل الود والاحترام والتفاهم .

خبر صادم

وجاء طلاق الإعلامية لميس الحديدي والإعلامي عمرو اديب كالصدمة للجمهور حيث أنهما من أكثر الشخصيات المعروفة في مصر وجوازهم مستقر لسنوات عديدة منذ عام 1999.

اخر ظهور

والأغرب للجمهور أن طلاق الإعلامية لميس الحديدي من الإعلامي عمرو اديب جاء بعد حفل زفاف ابنهما نور اديب في شهر نوفمبر الماضي وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمشاهير.

واليكم أبرز الصور الخاصة بأخر تجمع بين الإعلامية لميس الحديدي والإعلامي عمرو أديب قبل انفصالهما.....