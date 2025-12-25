طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

تصدر خبر طلاق الإعلامية لميس الحديدي و الإعلامي عمرو أديب اهتمام تريند موشر البحث عبر موقع جوجل فى الساعات الأخيرة.

وتتميز لميس الحديدى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

سبب طلاق لميس الحديدي

وكان طلاق الإعلامية لميس الحديدي بناء على رغبتها حيث طلبت الانفصال من الإعلامي عمرو أديب بمنتهى الهدوء والتفاهم وتقبل رغبتها بمنتهى الاحترام ولم يفصحا عن أى أسباب.

وكان الطلاق بين الإعلامية لميس الحديدي والإعلامي عمرو اديب بشكل راقي يسوده تبادل الود والاحترام والتفاهم .

