قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
رياضة

منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
حسن العمدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد تصنيفات المنتخبات المتأهلة لبطولة العالم 2027 والتي ستقام في ألمانيا وذلك قبل إجراء القرعة.

وجاء منتخب مصر ضمن منتخبات التصنيف الأول للقرعة، واحتل المركز السابع ضمن 8 منتخبات.

ويأتي منتخب الدنمارك في المركز الأول لمنتخبات التصنيف الأول للقرعة.

باريس سان جيرمان يبرز إنجاز يحيى خالد بعد التتويج الأفريقي وجائزة أفضل لاعب في البطولة القارية
 

احتفل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنجمه المصري يحيى خالد، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، عقب تتويجه بلقب بطولة الأمم الإفريقية مع “فراعنة اليد” للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخ المنتخب، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية.

وسلط النادي الفرنسي الضوء على الإنجاز القاري الجديد لمنتخب مصر، مشيدًا بالدور البارز الذي قدمه يحيى خالد خلال مشوار البطولة، ومؤكدًا أن اختياره أفضل لاعب في إفريقيا جاء عن جدارة واستحقاق، في ظل المستويات المميزة التي ظهر بها وقدرته على قيادة المنتخب في اللحظات الحاسمة.

كما نشرت الصفحة الرسمية لباريس سان جيرمان مجموعة من أبرز أهداف ولمسات يحيى خالد خلال منافسات البطولة، احتفالًا بتألقه اللافت ومردوده الفني العالي، الذي خطف أنظار المتابعين وأكد مكانته كأحد أبرز نجوم كرة اليد الإفريقية.

وحرص النادي الفرنسي على دعم نجمه المصري طوال مباريات البطولة، حيث واصل الاحتفاء به عبر منصاته الرسمية مع كل انتصار يحققه المنتخب الوطني، أو عند تتويجه بجوائز فردية، في مشهد يعكس تقدير باريس سان جيرمان لما يقدمه اللاعب من عطاء وإنجازات على الصعيدين القاري والدولي.

منتخب مصر لكرة اليد الاتحاد الدولي لكرة اليد بطولة العالم 2027

