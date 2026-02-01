السفارة الألمانية بالقاهرة تهنئ منتخب اليد لفوزه ببطولة أفريقيا

هنأت السفارة الألمانية بالقاهرة منتخب مصر لكرة اليد رجال لفوزه ببطولة افريقيا هذا العام، ليصبح اللقب العاشر في تاريخ الفراعنة.

نشر الحساب الرسمي للسفارة الألمانية بالقاهرة التهنئة على منصات السوشيال ميديا تهنئة للمنتخب القومي لكرة اليد عقب فوزه باللقب العاشر.

وجاء المنشور كالتالي:"تهانينا الحارة لمنتخب مصر لكرة اليد للرجال على الفوز بـ بطولة أمم إفريقيا 2026 وتحقيق اللقب الإفريقي العاشر في تاريخه!".

"واليوم… المزيد من الحماس في كرة اليد،تُقام اليوم المباراة النهائية لبطولة أوروبا لكرة اليد EHF EURO 2026 حيث يواجه منتخب ألمانيا نظيره الدنماركي في صراع على اللقب الأوروبي. مباراة منتظرة ونهاية مثيرة للبطولة!"

"لنحتفل بروعة كرة اليد تهانينا لمصر، وبالتوفيق لألمانيا اليوم".