أخبار العالم

قائد بحرية الحرس الثوري: الأعداء يسعون لنشر اليأس عبر حرب إعلامية

فرناس حفظي

نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية تصريحات لقائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تانغسيري، رد فيها على الشائعات المتداولة بشأن اغتياله، مؤكدا أن «الأعداء يسعون إلى نشر اليأس من خلال حرب إعلامية». 

وأضاف أن على الشعب الإيراني الحفاظ على وحدته ووعيه وحضوره الفاعل في الساحة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن "الشائعة المتعلقة باغتيال علي رضا تنغريسي، قائد البحرية التابعة للحرس الثوري، كاذبة".

و في وقت سابق، قد حذرت إيران السفن من أنها ستجري تدريبات بالذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين في المضيق، الذي يمر عبره خُمس تجارة النفط العالمية، وهو الممر الضيق بين الجمهورية الإسلامية وسلطنة عُمان.

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية تحذيراً مماثلاً في وقت مبكر من صباح السبت، مُحذرةً طهران من أن أي "سلوك غير آمن وغير مهني بالقرب من القوات الأمريكية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار".


تحذير أمريكي لإيران

في وقت مبكر من صباح السبت، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية تحذيراً شديد اللهجة لإيران والحرس الثوري بشأن المناورات.
وبينما أقرت القيادة الأمريكية بحق إيران في العمل باحترافية في المجال الجوي والمياه الدولية، حذرت من التدخل في عمل السفن الحربية الأمريكية أو تهديدها أو المرور بجانب السفن التجارية.

وقالت القيادة، التي تشرف على الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية والمتمركز في البحرين، إنها لن تتسامح مع أي تصرفات غير آمنة من جانب الحرس الثوري، والتي قد تشمل اقتراب طائراتها أو سفنها من السفن الحربية الأمريكية أو توجيه الأسلحة نحوها.

وأضافت القيادة أن الجيش الأمريكي يمتلك القوة الأكثر تدريباً وفتكاً في العالم.
مناورات إيرانية في مضيق هرمز

حذّر إشعارٌ وُجّه إلى البحارة عبر الراديو يوم الخميس من أن إيران تخطط لإجراء "تدريبات إطلاق نار بحرية" في مضيق هرمز يومي الأحد والاثنين.

