دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 130 صاروخًا و234 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
كلود لوروا يهاجم قرار تتويج المغرب بالكان ويصفه بأنه مثير للشفقة والضحك
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأزمات خلال عيد الفطر
إيران.. هجوم إسرائيلي أمريكي على منشآت الغاز الطبيعي
أسوشيتد برس: رغم الحرب عشرات السفن تعبر هرمز.. وإيران تحافظ على صادراتها النفطية
شراكة مصرية أوروبية.. وزير الاستثمار: بناء قاعدة بيانات مدققة لتعزيز نمو الاقتصاد القومي
قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر.. الإفتاء تحدد موعد إخراجها وحكم تأخيرها عن وقتها
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
اتصالات بين أمريكا والصين لتحديد موعد لزيارة ترامب
أ ف ب: جيش الاحتلال يعلن قصفه جسور نهر الليطاني في لبنان اليوم
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أية أزمات خلال فترة العيد
انخفاض أسعار الفضة في مصر اليوم.. تعرف على أسعار الأعيرة والسبائك والجنيه الفضة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

عمر مرموش بين مقاعد البدلاء وسباق الانتقالات .. هل يضيع نجم مصر فرصة التألق في أوروبا؟

عمر مرموش
عمر مرموش

بات مستقبل النجم المصري عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي على المحك بعد قرار إدارة النادي السماوي بعدم بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بضمه وعلى رأسها برشلونة وأتلتيكو مدريد.

مرموش الذي انتقل إلى مانشستر سيتي شتاء 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو لم يتمكن منذ البداية من فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للفريق الإنجليزي في ظل وجود النرويجي إيرلينج هالاند كخيار هجومي أول دائم وهو ما حد من فرص اللاعب في إظهار قدراته الفنية على المستويات الكبرى.

قرار السيتي

وبحسب تقارير صحفية فإن مانشستر سيتي قرر الإبقاء على مرموش ضمن صفوف الفريق لموسم 2026-2027 لكنه في الوقت نفسه لا يرى فيه لاعبًا قادرًا على حجز مقعد أساسي ما يعني أن الدولي المصري سيستمر في غالبية المباريات على مقاعد البدلاء حتى في اللقاءات الحاسمة.

وقد تجلى ذلك في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا حيث دخل مرموش عند الدقيقة 56 بعد تأخر فريقه بثلاثية في مواجهة الإياب وهو ما يؤكد أن النادي يراه حلًا احتياطيًا وليس خيارًا هجوميًا رئيسيًا.

تساؤلات كبيرة

هذا الوضع يفتح تساؤلات كبيرة حول استراتيجية إدارة مانشستر سيتي الفنية لا سيما مع قرب انتهاء عهد بيب جوارديولا المتوقع بنهاية الموسم الجاري واحتمال تغييرات كبيرة في التشكيلة والنهج التكتيكي للفريق. 

ويبدو أن مستقبل مرموش أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بهذه التغييرات حيث أن استمرار الاعتماد عليه كبديل قد يؤثر على مسيرته الدولية مع منتخب مصر أيضًا خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى مثل كأس العالم 2026.

رغم ذلك تظل مؤشرات الأداء الفردي للمرموش مشجعة فقد خاض مع مانشستر سيتي 54 مباراة في مختلف المسابقات أحرز خلالها 14 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة وهو ما يعكس قدراته التهديفية والفنية لكنه لم يُترجم بعد إلى ثقة دائمة من الجهاز الفني.

أزمة مرموش

المعضلة الأساسية الآن تتمثل في التوازن بين بقاء مرموش ضمن صفوف فريق مانشستر سيتي الذي يرفض التفريط فيه وبين حاجته الماسة للعب بانتظام لتطوير مستواه وفرض نفسه دوليًا.

ومع تزايد اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى يبدو أن النجم المصري أمام مفترق طرق مهم منها الاستمرار كبديل في نادٍ كبير أو البحث عن تجربة جديدة تضمن له دقائق لعب مستمرة وهو الخيار الذي قد يكون حاسمًا لمسيرته الدولية والاحترافية.

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

انتقامًا لاغتيال لاريجاني .. إيران تشن هجمات مُتزامنة على إسرائيل و 4 دول عربية

على طريقة «مرجان أحمد مرجان».. شاب يعتذر لخطيبته بلافتات إعلانية في العجوزة | شاهد

تجديد تعيين مدير عام الإدارة العامة للأملاك بديوان عام وزارة الأوقاف لمدة عام

وزير الأوقاف يُصدر قرارًا بتكليف مساعد لشئون هيئة الأوقاف المصرية

تكليف اللواء وئام عبدالله بالعمل مساعدا لشئون هيئة الأوقاف المصرية

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

أسامة الأزهري يجدد تكليف مدير مديرية أوقاف القاهرة

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

تكريم حفظة القرآن من أبناء الوحدة المحلية بشنبارة بالزقازيق للعام السادس

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

