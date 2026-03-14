مرموش مع هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام وست هام يونايتد، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 30 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري عمر مرموش في قيادة خط الهجوم برفقة إيرلينج هالاند وأنطوان سيمينو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونيز، خوسانوف، جويهي، آيت نوري

خط الوسط: رودري، بيرناردو وسط، أورايلي

خط الهجوم: مرموش، سيمينيو، هالاند.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة.