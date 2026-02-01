اقتحام مسلح يستهدف مقر صحيفة «عدن الغد» والاعتداء على طاقمها

أفادت صحيفة عدن الغد بتعرّض مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الأحد، لاقتحام مسلح نفذته عناصر تابعة لما يُعرف بـ المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أقدمت المجموعة على تكسير محتويات المقر بالكامل ونهب عدد من التجهيزات، إلى جانب الاعتداء الجسدي على عدد من موظفي الصحيفة أثناء وجودهم على رأس عملهم.

وذكرت الصحيفة أن المسلحين دخلوا المبنى بالقوة، وشرعوا في العبث بالمكاتب والأجهزة والممتلكات، قبل أن يهاجموا العاملين في المقر، في حادثة وُصفت بأنها انتهاك خطير وصارخ لحرية الصحافة والعمل الإعلامي، ومحاولة واضحة لترهيب الصحفيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني.

وأضافت «عدن الغد» أن هذا الاعتداء يأتي في إطار تصعيد مقلق يستهدف المؤسسات الإعلامية المستقلة في المدينة، ويشكّل سابقة خطيرة تمس سلامة الصحفيين وأمنهم، وتثير تساؤلات جدية حول واقع حماية الحريات العامة وحرية التعبير في عدن.

وأكدت الصحيفة، رغم ما تعرضت له من اعتداء وتخريب، أنها ماضية في أداء رسالتها الإعلامية ونقل الحقيقة إلى الرأي العام، مشددة على أن مثل هذه الممارسات لن تثنيها عن القيام بدورها المهني، مهما بلغت حدة الضغوط أو محاولات الترهيب.

واعتبرت إدارة الصحيفة أن ما جرى يمثل اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي والتعبير، داعية الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى إدانة هذا الحادث واتخاذ خطوات عاجلة لحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد العمل الصحفي وتقوض أسس الدولة والقانون.