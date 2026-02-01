قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع الذهب 11% أسبوعيًا وسط تعافي الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأنه على الرغم من تراجع أسعار الذهب بشكل حاد في تداولات نهاية الأسبوع الماضي بأكثر من 11% إلا أنه سجل مكاسب شهرية للشهر السادس على التوالي في أطول سلسلة صعود شهرية منذ شهر سبتمبر 2025 بدعم من تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم، أن العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير سجلت تراجعا بنسبة 11.37% أو ما يعادل 604 دولارات وعلى الرغم من ذلك أنهى الذهب شهر يناير بمكاسب تقارب 9% فيما تعد النسبة المئوية الأكبر منذ فبراير عام 2008.

وبين التقرير أن هذا التراجع الحاد في أسعار المعادن النفيسة جاء نتيجة ضغوط جني الأرباح بعد الارتفاع القوي الذي دفع الذهب لمستويات قياسية إلى جانب تعافي الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة في ظل إعادة تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية الأمريكية.

وأضاف التقرير أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترشيح، كيفن وارش، لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عزز التوقعات باستمرار سياسة نقدية أكثر تشددا وأعاد للأسواق القناعة بتمسك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) باستقلاليته.

وأوضحت "دار السبائك" في تقريرها أن هذه التطورات تزامنت مع صدور بيانات تضخم أمريكية قوية حيث أظهر مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر ارتفاعا بنسبة 3% على أساس سنوي متجاوزا التوقعات، فيما ارتفع المؤشر الأساسي المستثني للغذاء والطاقة إلى 3.3%.

وذكرت أن هذا الأمر دعم توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وقلص رهانات خفض الفائدة في المدى القريب ما أسهم في ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.74% إلى 96.78 وصعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.24%.

وشدد التقرير على أن الاتجاه العام للذهب مازال صعوديا من منظور فني واستراتيجي حيث تشير التحليلات الفنية إلى بقاء الاتجاه الإيجابي قائما ما لم تنخفض الأسعار دون مستوى 4549 دولارا وهو أعلى مستوى سجله الذهب في 26 ديسمبر الماضي، مضيفا أن مستوى 5000 دولار للأونصة يمثل منطقة نفسية وفنية محورية إذ قد تفتح استعادته المجال أمام إعادة اختبار مستويات 5180 ثم 5200 و5300 دولار للأونصة.

ولفت إلى أن آراء المحللين تجمع على أن التقلبات الحالية تعكس مرحلة تصحيح صحية بعد موجة صعود قوية وغير مسبوقة وقد تمثل هذه التراجعات فرص شراء على المدى المتوسط والطويل في ظل استمرار العوامل الداعمة للذهب وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وتصاعد النزاعات التجارية وتوسع السياسات المالية التوسعية عالميا إلى جانب استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب.

وأوضح أن المستثمرين يترقبون خلال الأسبوع المقبل بيانات التوظيف الأمريكية ومؤشرات مديري المشتريات وقرارات عدد من البنوك المركزية الكبرى وسط حالة من الحذر والترقب مع توقع استمرار التقلبات.

وفيما يتعلق بالفضة، قال تقرير "دار السبائك" إنها شهدت تحركات أكثر حدة حيث انخفضت العقود الآجلة تسليم شهر فبراير بنسبة 31% لتغلق عند 78.3 دولار للأونصة مع خسارة أسبوعية بلغت 22.5%، لكنها سجلت مكاسب شهرية قوية بلغت 11.3% خلال شهر يناير المنصرم محققة ارتفاعا للشهر التاسع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب شهرية في تاريخها.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي في الكويت، أشار التقرير إلا أنه لم يكن بمنأى عن الأحداث التي شهدتها السوق العالمية حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 48.600 دينار كويتي، وسجل عيار 22 حوالي 44.45 دينار كويتي، بينما بلغت الفضة 1015 دينارا كويتيا للكيلو جرام.

