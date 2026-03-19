الخلود يطيح بـ اتحاد جدة ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حقق فريق الخلود مفاجأة كبرى، وأطاح بفريق اتحاد جدة، بركلات الجزاء بنتيجة 5-4، ليتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الحزم، في دور نصف نهائي كأس خادم الشريفين.

وافتتح اتحاد جدة، التهديف، في الدقيقة 40، عن طريق موسي ديابي، وأدرك الخلود هدف التعادل في الدقيقة 73، عن طريق عبد العزيز سعود.

وعاد اتحاد جدة للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 96، عن طريق ستيفن بيرجوين، قبل أن يتعادل الخلود في الدقيقة 111، عن طريق آدم بيري.

وغادر دومبيا لاعب الاتحاد السعودي، مباراة الخلود “مصابا”، وقد تكون رباط صليبي بنسبة كبيرة.

وخاض اتحاد جدة، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: ميتاي، كادش، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، حسام عوار، محمدو دومبيا

خط الهجوم: روجر، يوسف النصيري، ستيفن بيرجوين

ويشار إلى أن فريق اتحاد جدة توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب نادي القادسية.