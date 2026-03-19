الهلال السعودي يتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل فريق الهلال السعودي إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب أهلي جدة، بركلات الجزاء، بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وافتتح الهلال التهديف، في الدقيقة 39، بعد تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء عن طريق “ثيو هيرنانديز”؛ لتسكن شباك ميندي حارس مرمى الأهلي.

وأدرك أهلي جدة هدف التعادل في الدقيقة 81، عن إيفان توني من علامة جزاء.

وخاض الهلال، المباراة، بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: متعب الحربي، كاليدو كوليبالي، علي لاجامي، ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو.

في خط الهجوم: مالكوم اوليفيرا، كريم بنزيما، سالم الدوسري.