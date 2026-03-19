أخبار التوك شو| أحمد موسى: الإجراءات الحكومية مؤقتة للترشيد وسط تصاعد التوترات.. والداخلية الكويتية: القبض على خلية إرهابية تنتمي لحزب الله

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

لا مساس بكهرباء المنازل.. أحمد موسى: الإجراءات الحكومية مؤقتة للترشيد وسط تصاعد التوترات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة حريصة على عدم المساس بالكهرباء الخاصة بالمواطنين داخل المنازل، مشددًا على أن أي إجراءات يتم اتخاذها حاليًا؛ تستهدف ترشيد الاستهلاك دون الإضرار بالحياة اليومية للمواطنين.

أحمد موسى: الحكومة تطبق إجراءات مؤقتة لمواجهة الظروف الإقليمية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأزمة التي تمر بها المنطقة خطيرة للغاية، مشددًا على ضرورة ترشيد الاستهلاك خلال الفترة الحالية؛ لتجاوز تداعياتها.

تصعيد إيراني يضرب الخليج.. أحمد موسى: استهداف السعودية وقطر يهدد الملايين

حذر الإعلامي أحمد موسى من خطورة التصعيد الإيراني المتزايد في المنطقة، مؤكدًا أن الهجمات الأخيرة استهدفت عددًا من الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في تطور وصفه بالخطير على أمن واستقرار الخليج.

وزارة الداخلية الكويتية: القبض على خلية إرهابية تنتمي لحزب الله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، القبض على خلية إرهابية تنتمي لحزب الله، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: استهداف أكثر من 5 زوارق صواريخ إيرانية في بحر قزوين

أكد موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، استهداف أكثر من 5 زوارق صواريخ إيرانية في بحر قزوين، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

«خلي والدتك تجيبهولك».. موقف مؤثر في حياة طارق عبد الجابر

أكد الإعلامي طارق عبد الجابر، المراسل الأشهر بالقدس، أن بشرته السمراء ورثها عن والده، موضحًا أن والدته يونانية، وأن لون بشرته جاء من والده.

المفتي يوضح حكم التبرع عبر صناديق النذور: ضع أموالك في مكانها الصحيح

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن النذور ينبغى أن تؤدى، والواقع أن هذا الأمر له مجالات وقنوات متعددة.

علي جمعة يحذر الحجاج والمعتمرين: العصبية والزحام في الحرم يهدران ثواب الفريضة والسنة

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن العصبية والانفعال أو المشاجرات خلال أداء مناسك العمرة أو الحج؛ قد تؤثر سلبًا على ثواب العبادات، مشيرًا إلى أن الإنسان يجب أن يتعامل بفقه القلوب، والهدوء أثناء الطواف والسعي.

بيصدَّر فراولة وعنب.. رحلة ملهمة للحاج علي مع استصلاح الاراضي | أجمل ناس

قال الإعلامي د. عمرو الليثي إننا من خلال برنامج "أجمل ناس" نقابل فلاحا من فلاحين مصر بشكل يومي، يحكي تجربته، ومدى كفاحه، وما حققه من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة.