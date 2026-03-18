علي جمعة يحذر الحجاج والمعتمرين : العصبية والزحمة في الحرم تهدر ثواب الفريضة والسنة

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن العصبية والانفعال أو المشاجرات خلال أداء مناسك العمرة أو الحج قد تؤثر سلبًا على ثواب العبادات، مشيرًا إلى أن الإنسان يجب أن يتعامل بفقه القلوب والهدوء أثناء الطواف والسعي.

الانفعال في الحرم أو الجدال

وقال خلال برنامج "اعرف دينك" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الانفعال في الحرم أو الجدال مع الآخرين يؤدي إلى ما سماه بـ"الرفث" الذي يضيع الثواب، داعيًا الحجاج والمعتمرين إلى التحلي بالصبر والالتزام بالأدب والتواضع أثناء أداء المناسك، والتركيز على القرب من الله عز وجل بدل الانشغال بالآخرين أو الخلاف معهم.

وأضاف أن مسألة المجاورة في مكة لها خصوصية دينية وروحية، وأكد أن الأمر يختلف في المدينة المنورة، حيث قال: "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون"، مشيرًا إلى أن مهابة البيت الشريف لها خصوصية تختلف عن سائر الأماكن، ما يتطلب احترام قواعد العبادة والالتزام بالتقوى والأدب.

