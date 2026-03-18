بيصدر فراولة وعنب.. رحلة ملهمة للحاج علي مع استصلاح الاراضي | أجمل ناس

قال الإعلامي د. عمرو الليثي إننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاحا من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة.



وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة، الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي ، مع الحاج علي محمد ناصف وقال انه من محافظة البحيرة بمديرية التحرير ويبلغ من العمر ٥٥ عاما ، وانا فلاح ابن فلاح وبدأت في الزراعة وانا في الدبلوم لمساعدة والدي.

وأضاف بدأنا في الزراعة ب ٥ فدادين وكافحنا ثم انتقلنا الي مرحلة الفراولة والتي قدمت الخير الوفير وتعرضنا للعديد من التحديات ولكننا صبرنا ، ولكني كنت قويا وصابرا واي إنسان يسعي سوف يحصد والمهم ان يستمر ويداوم علي كفاحه واستمررنا في العمل ، وفرحة كبيرة عندما تري الزرع ينمو يوميا وانا اخترت مجال الزراعة.

وتابع انني تواصلت مع البنك الزراعي المصري وله دور مهم في دعم الفلاحين بما يحتاجونه من أموال ودعم فني والحمد لله نجح وربنا رزقنا وبدأنا في زراعة الفراولة والعنب وتصديرها والزراعة الحديثة ووسائل الري تعطي وفرة في الإنتاج وعائد جيد ، ولدي ٤ اولاد جميعهم خريجي مؤهلات عليا ويعملون معي في الزراعة.



ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة انه لا بد ان يكون لديه الأمل والإخلاص والصبر ولا يستعجل الرزق ، والمهم ان يكون له هدف وملتزم به والاستمرار والصبر وعندما تاخد قرض يجب ان تعرف كيف تستثمره ويكون لديه خطة ، وانه لا يوجد مستحيل وضرورة السعي والعمل وان يكون صبورا ولا ييأس ويكون لديه طموح ورؤية وعلم.