من عامل بمصنع إلى تصدير الملابس .. قصة كفاح ملهمة لشاب في أجمل ناس

قال الإعلامي د. عمرو الليثي ، أنه يقابل يوميا في برنامج " أجمل ناس " فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة.



وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة، الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي ، مع الاستاذ احمد عثمان والذي اوكد انه كان عامل في مصنع وارادت ان يتم تثبيته ولكن قوبل طلبي بالرفض وكنت حزين ومصدوم وقتها وكان مرتبي ٢٠٠ جنيه في الشهر ،.

واضاف:" تركت المصنع ، وبدأت في طريق آخر وهو بيع الملابس وخطوة بخطوة فتحت محل ملابس وربنا اكرمني ونجحت ، واردت ان أتوسع واقوم بالتصنيع ولكني فوجئت بكورونا التي تسببت في خسائر كبيرة في بداية حياتي".

وتابع :"لم ايأس وانتقلت الي القاهرة وبدأت في تصنيع الملابس وافتح مصنع والحمد لله كانت هناك طفرة في حياتي ومكاسب في تلك لفترة ، ثم عودت الي بلدي مرة اخري وفاتحت مصنع جديد لتصنيع الملابس بأنواعها المختلفة حتي اصبحت اقوم بالتصدير الي الخارج ، والبنك الزراعي له دور مهم جدا في حياتي وفي تلك التجربة فأعطاني التمويل اللازم في الإنتاج والتصنيع والتصدير ".



وتابع :" صبرت علي التحديات التي واجهتها ولكني كنت قوي وصابر واي إنسان يسعي سوف يحصد والمهم ان يستمر ويداوم علي كفاحه واستمررنا في العمل ".

ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة انه لا بد ان يكون لديه الأمل والإخلاص ولا يستعجل الرزق ، وان يكون له هدف وملتزم به والاستمرار والصبر وعندما تاخد قرض يجب ان تعرف كيف تستثمره ويكون لديه خطة ، وانه لا يوجد مستحيل وضرورة السعي والعمل وان يكون صبور ولا ييأس ويكون لديه طموح ورؤية وعلم .

واختتم اهم شئ ان نكافح ونخلص في عملنا ، وسيوفقنا الله ويزيد دخلنا ، والحمد لله تغيرت حياتي وحياة اسرتي واصبحت ما أنتجه براند وعلامة مميزة .