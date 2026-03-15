أجمل ناس.. عمرو الليثي يجبر بخاطر عامل بمزرعة ويهديه جائزة مالية

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة أننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم حوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات.

وأضاف ان الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة

وانتقلت كاميرا البرنامج الي محافظة دمياط وافتتح الليثي الحلقة بالإشارة الي ان الصدقة مش مجرد فلوس ولكن اي عمل خير يعتبر صديق عندما تجد حيران محتاج طعام فتطعمه وتسقيه او تكفل طفل يتيم وابتسامتك في وجه الناس صدقة وغير ذلك من الأعمال

والتقي الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت مع رجل يقود دراجة بخارية ومعه ابنه وبسؤاله قال انه اسمه محمد من المنوفية ، وانني اشتغل بدراعي في مزرعة هنا للفواكه ولدي ثلاثة اولاد في المدارس وجميعهم في الدراسة

وأضاف أنا احصل علي ٣٥٠٠ جنيه والحمد لله مستورة وأكلنا في المزرعة ، واتمني من الله عند الأفطار أن يحفظني واولادي ويسترها معانا ، ويحفظ مصر ويبعد عننا المرض

ووجه الليثي الشكر له علي كفاحه ، وجبر بخاطره موجه له سؤال بسيط حتي يعطيه جائزة مالية ، وبالفعل أهداه جائزة مالية قدرها خمسة الاف جنيه وسط سعادته واجاب هجيب اكل لاولادي وملابس العيد

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة في شهررمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.