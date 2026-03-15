الانتهاء أعمال الإحلال الجزئي لمحطة مياه السبط البحري بالوادي الجديد خلال 48 ساعة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد اليوم، محطة مياه الشرب بالسبط البحري بمدينة الخارجة؛ لمتابعة كفاءة التشغيل والوقوف على أسباب بعض الشكاوى الواردة من الخدمة خلال الأيام الماضية ، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والعميد حسام محمد رئيس قطاع الوادي الجديد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد.

واستمعت المحافظ إلى شرحٍ تفصيلي حول منظومة التشغيل بالمحطة، وأعمال الإحلال والتجديد الجزئية الجارية والمقرر الانتهاء منها خلال ٤٨ ساعة وتشغيل المحطة بكامل طاقتها والتي تصل إلى ٣٢٠٠ متر مكعب يوميًا، لتحسين جودة الخدمة بالمناطق والأحياء التي تغطيها المحطة.

كما تابعت المحافظ موقف أعمال الإحلال الجزئي للفلاتر الجاري تنفيذها ضمن خطة العام الجاري، وتشمل تنفيذ أعمال إحلال كلي بمحطات صنعاء والسبط والزهور والزهراء، إلى جانب تنفيذ إحلال جزئي لمحطة المنيرة، موجهةً بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن الموقف التشغيلي لكافة المحطات على مستوى المحافظة، بما فيها موقف تشغيل محطات قرى حياة كريمة بمركز الفرافرة.