توفيق السيد: ما حدث في مباراة قطر وسويسرا فضـ.يحة تحكيمية

أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن بعض المباريات في بطولة كأس العالم شهدت أخطاء تحكيمية مؤثرة، مشيدًا في الوقت ذاته بالمستوى الذي ظهر به طاقم التحكيم المصري بقيادة الحكم أمين عمر.

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "CBC": "أمريكا كل شيء فيها غير مستقر، والأوضاع هناك تشهد العديد من المشكلات".

وأضاف: "ما حدث في مباراة قطر وسويسرا يُعد فضيحة تحكيمية بكل المقاييس، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن مستوى التحكيم في البطولة".

وتابع: "ركلة الجزاء المحتسبة لصالح سويسرا صحيحة في حد ذاتها، لكن قبل اللعبة كانت هناك مخالفة وتسلل واضح على المنتخب السويسري، وبالتالي كان يجب إلغاء اللعبة وعدم احتساب ركلة الجزاء. الكرة كانت واضحة كحالة تسلل بالعين المجردة".

وأشاد الخبير التحكيمي بالحكم المصري أمين عمر، قائلًا: "أمين عمر قدم مباراة رائعة من البداية حتى النهاية، ويُعد من أفضل الحكام في الجولة الأولى حتى الآن، وحصل على تقييم 9 من 10".

وواصل: "الطاقم المصري أدار المباراة بصورة مميزة من الدقيقة الأولى وحتى النهاية، في الوقت الذي شهدت فيه بعض المباريات الأخرى العديد من الأخطاء التحكيمية، مثل مباراة الافتتاح ومباراة البرازيل والمغرب".

وأشار إلى أن التحكيم قد يكون له تأثير سلبي في البطولة، مضيفًا: "الحكم أصبح منشغلًا بأمور كثيرة داخل المباراة، وهناك ضغوط كبيرة عليه مع التطورات التكنولوجية الحديثة".

وعن مواجهة مصر وبلجيكا، قال: "أعرف حكم المباراة، وقد سبق له إدارة مباريات في الدوري الإماراتي، وهو من الحكام المميزين، لكنه سريع في احتساب ركلات الجزاء وإشهار البطاقات".

واختتم توفيق السيد تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يحقق منتخب مصر نتيجة إيجابية أمام بلجيكا، سواء بالفوز أو التعادل، وسنكون راضين عن ذلك، فمنتخب مصر لا يقل بأي حال من الأحوال عن المنتخب المغربي".