الظهور الثاني بالمونديال .. أمين عمر وأبو الرجال ضمن طاقم حكام مباراة العراق والنرويج

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقم حكام مباراة العراق والنرويج في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المحدد لها الأربعاء المقبل، في تمام الواحدة صباحا.

وتواجد الثنائي المصري أمين عمر ومحمود أبوالرجال، ضمن الطاقم التحكيمي، الذي سيدير هذه المباراة، والذي يضم كلا من: حكم الساحة بيير أتشو والمساعد الأول بوريس ديتسوجا، المساعد الثاني أموس أبيجني، الحكم الرابع، أمين عمر، والحكم المساعد الاحتياطي محمود أبو الرجال.

وكان أمين عمر قاد مباراة كوريا الجنوبية والتشيك بالمجموعة الأولى باقتدار وعاونه كل من محمود أبو الرجال واحمد حسام طه ،وتولي محمود عاشور التحكيم بالفيديو.

ومن المقرر أن يلعب منتخب العراق مباراته الأولى في كأس العالم 2026 في مواجهة النرويج يوم 17 من شهر يونيو الحالي، بينما سيواجه فرنسا في المباراة الثانية يوم 23، على أن يواجه السنغال يوم 26 من الشهر ذاته، في آخر مبارياته بدور المجموعات.