سيارة المفاجآت تصل للغيط .. والفرحة على وجوه الفلاحين

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة الحلقة من برنامج "أجمل ناس" علي شاشة الحياة أننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم حوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات.

وأضاف عمرو الليثي أن الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة

وانتقلت كاميرا البرنامج الي محافظة جديدة وناس اول مرة تقابلهم ، وافتتح الليثي الحلقة بالإشارة الي ان لازم تسأل نفسك وتحمسها لعمل الخير في رمضان واهم خير اللي بتقضي فيه مصالح الناس وحوائجهم وما تقدمه من خير ستجده عند الله

والتقي الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت مع عدد من اهالينا الفلاحين جالسين في غيط وتحدث معهم وجبر بخاطرهم وسالهم ماذا تفعلون فاجاب احدهم فور انتهاء شغلنا كنا ذاهبين الي الجامع ومعي بعض اللمبات عشان نركبها في الجامع ، وانا فلاح واللي ربنا بيرزقنا به بناخده

ووجه الليثي الشكر لهم علي كفاحهم ، وجبر بخاطره موجه له سؤال بسيط حتي يعطيه جائزة مالية ، وبالفعل أهداهم جائزة مالية قدرها خمسة الاف جنيه وسط سعادتهم .