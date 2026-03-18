أحمد موسى: الحكومة تطبق إجراءات مؤقتة لمواجهة الظروف الإقليمية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأزمة التي تمر بها المنطقة خطيرة للغاية، مشددًا على ضرورة ترشيد الاستهلاك خلال الفترة الحالية؛ لتجاوز تداعياتها.

غلق المحلات

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه تقرر غلق المحلات في تمام الساعة 9 مساءً، اعتبارًا من 28 مارس، مؤكدًا أن الفنادق غير خاضعة لهذه المواعيد.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء لم يمس الأنشطة السياحية، موضحًا استمرار عمل الفنادق والقطاع السياحي بكامل طاقته، مشيرًا إلى أن قرار الإغلاق سيستمر لمدة شهر على أن تتم مراجعته لاحقًا.

وأوضح أن جميع قطاعات الإنتاج مستمرة في العمل دون توقف، مع تطبيق قرار إغلاق الحي الحكومي في تمام الساعة 6 مساءً، بدءًا من السبت 28 مارس.

أحمد موسى: إجراءات الحكومة تهدف للترشيد

وتابع: "والله ما حد عارف المنطقة فيها إيه، وفيه كلام لا يقال، وفيه حاجات تتحمل الترشيد، وحاجات لا تتحمل، وكلنا حاجة واحدة، وإجراءات الحكومة تهدف للترشيد، وليس للإضرار بالمواطنين".

وأوضح: "لامساس بالكهرباء الخاصة للمواطنين في المنازل، وناخد بالنا، إحنا داخلين على الصيف، ولازم نوفر حتى في بيوتنا، عشان إحنا كده بنساعد نفسنا وبلدنا، بدل ما نعمل ضغط على الشبكات، على الأقل الفترة دي؛ نتيجة للظرف الخطير اللي إحنا فيه، لأن الوضع صعب، ولا بد أن يتم محاصرة إيران".