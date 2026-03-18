أحمد موسى يشدد: الدول العربية ليست طرفًا في الحرب الإيرانية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدول العربية ليست طرفًا في الحرب الإيرانية، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة، مشددًا على ضرورة وجود تحرك عربي موحد لمواجهة هذه التطورات.

وساطة من الدول العربية

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إيران التي كانت تطلب وساطة من الدول العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت الآن تستهدف الدول العربية، مؤكدًا ضرورة وقف ما وصفه بالعدوان الإيراني.

العلاقات بين الدول العربية

وأضاف أن محاولات المساس بالعلاقات بين الدول العربية تُعد جريمة، مشددًا على أهمية التصدي لقوى الشر والجماعات الإرهابية التي تسعى لاستغلال الأوضاع الحالية لبث الفرقة بين الشعوب العربية.

المعلومات المتعلقة بالدولة

وأوضح أن المعلومات المتعلقة بالدولة يجب الحصول عليها من البيانات الرسمية والصفحات التابعة للمؤسسات الرسمية فقط، تجنبًا للشائعات والمعلومات المغلوطة.

وتابع: "يجب أن تتحول صفحاتنا في العالم العربي إلى منصات لدعم شعوبنا وجيوشنا العربية، بدلًا من الهجوم، من خلال إبراز جهود التصدي للصواريخ والهجمات الإيرانية ودعم الدول العربية".

