أحمد موسى يدعو لتفعيل الدفاع العربي المشترك: ما يحدث أخطر من غزو العراق وتحذير من اتساع الحرب

دعا الإعلامي أحمد موسى إلى ضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة، مؤكدًا أن أي اعتداء على دولة عربية يستوجب تطبيق بنود الاتفاقية بشكل فوري، معتبرًا أن اللحظة الراهنة هي الأنسب لاتخاذ هذا الإجراء.

أخطر الأزمات

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المنطقة تمر بواحدة من أخطر الأزمات في تاريخها الحديث، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا يفوق في خطورته ما جرى خلال الغزو الأمريكي للعراق.

وأشار إلى أن الهجمات تستهدف قطاعات حيوية في الدول العربية، مثل السياحة والفنادق وحركة الملاحة والسفن، فضلًا عن محاولات إغلاق المضايق البحرية وضرب المنشآت النفطية، وهو ما وصفه بأنه تصعيد سياسي وعسكري يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

استخدام القوة العسكرية

وأكد موسى أن هذه الممارسات تمثل ما يمكن وصفه بـ"إرهاب دولة"، حيث يتم استخدام القوة العسكرية ضد دول ليست طرفًا مباشرًا في الصراع، محذرًا من احتمالية توسع نطاق الحرب خلال الفترة المقبلة إذا استمر هذا التصعيد.

وتساءل عن مستقبل الصراع، قائلًا إن أحدًا لا يعلم متى تنتهي هذه الحرب، وما إذا كانت ستتكرر مجددًا بعد توقفها، كما طرح تساؤلات حول طبيعة السياسة الإيرانية بعد انتهاء النزاع، وما إذا كانت ستتجه نحو التهدئة أم تستمر في نهجها العدائي.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده المنطقة يكشف عن ملامح خطيرة في المشهد الإقليمي، داعيًا إلى الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة القادمة.

