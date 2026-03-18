تصعيد إيراني يضرب الخليج.. أحمد موسى: استهداف السعودية وقطر يهدد الملايين

حذر الإعلامي أحمد موسى من خطورة التصعيد الإيراني المتزايد في المنطقة، مؤكدًا أن الهجمات الأخيرة استهدفت عددًا من الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في تطور وصفه بالخطير على أمن واستقرار الخليج.

مواجهة أي تهديدات

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر أدانت هذه الهجمات التي طالت دول الخليج، مشددًا على أن القاهرة تقف إلى جانب الدول العربية الشقيقة في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها القومي.

وأشار إلى أن استهداف منشآت حيوية مثل حقول الغاز في الخليج لا يقتصر تأثيره على دولة بعينها، بل يمتد ليؤثر على ملايين المواطنين، في ظل الاعتماد الكبير على هذه الموارد الحيوية.

اجتماع وزاري تشاوري

ولفت إلى أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع وزاري تشاوري، في إطار التنسيق العربي لمواجهة التطورات المتسارعة في المنطقة.

وأكد موسى أن ما تقوم به إيران يمثل تصعيدًا واضحًا وعدوانًا مباشرًا على الدول العربية، خاصة مع استهداف عواصمها ومنشآتها الحيوية، منتقدًا توجيه هذه الهجمات نحو الدول العربية بدلًا من إسرائيل.

وكشف عن أن وزارة الدفاع السعودية أعلنت اعتراض وتدمير خمس طائرات مسيّرة إيرانية في المنطقة الشرقية، فيما أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض أراضيها لهجوم بخمسة صواريخ باليستية، ما يعكس تصاعد وتيرة التوتر في المنطقة بشكل غير مسبوق.