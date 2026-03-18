أكد موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، استهداف أكثر من 5 زوارق صواريخ إيرانية في بحر قزوين، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن مقر خاتم الأنبياء، في بيان عاجل، أن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط أكثر من 230 قتيلًا وجريحًا في صفوف الإسرائيليين، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة المتبادلة في المنطقة.

وأوضح البيان أن هذه الأرقام لا تزال أولية وقابلة للتحديث، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتضارب المعلومات حول حجم الخسائر الفعلية على الأرض.

ويُعد "مقر خاتم الأنبياء" أحد أبرز المراكز العسكرية التابعة لإيران، والمسؤول عن تنسيق العمليات الدفاعية، ما يمنح تصريحاته أهمية خاصة، رغم أنها تبقى ضمن الرواية الرسمية الإيرانية التي لم يتم تأكيدها من مصادر مستقلة حتى الآن.

