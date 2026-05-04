بتكلفة 20 مليار درهم.. تفاصيل مشروع الخط الأزرق لمترو دبي

دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، أعمال الحفر الأساسية في أنفاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي الذي تبلغ تكلفته 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتر تحت الأرض، و14.5 كيلومتر فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها 3 محطات انتقالية و7 محطات علوية، و4 محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع 9 مناطق حيوية يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.

ويجسد تدشين أعمال حفر الأنفاق الخط الأزرق، اليوم من أكبر محطة نفقية انتقالية لشبكة المترو، تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، التزام دبي بتوفير منظومة تنقل ذكية تسهم في تحسين جودة الحياة، وتدعم حركة الأفراد والأعمال، وتربط المجتمعات ضمن إطار حضري متكامل، ما يرسخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وبلغت نسبة الإنجاز الحالية 20%، إذ يعمل في المشروع أكثر من 10000 عامل، ويشرف عليه أكثر من 500 مهندس وخبير بقيادة كفاءات إماراتية.

وأنجز التحالف أكثر من 13 مليون ساعة عمل، دون تسجيل إصابات مهدرة للوقت، وتسير الأعمال الانشائية في المحطات بوتيرة متسارعة تجاوزت نسب الإنجاز المخطط لها، بما يعكس كفاءة التنفيذ، كما تتواصل أعمال إنشاء الجسور بتركيب الركائز والأعمدة، حيث بدأ التحالف المنفذ للمشروع في تنفيذ أعمدة الجسر الذي يعبر خور دبي، وهو أول جسر للمترو يعبر الخور بطول 1.3 كيلومتر، وستبدأ ملامح الجسور بالبروز في يونيو المقبل.

ووفقاً للبرنامج الزمني للمشروع يتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30% في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع في 9/9/2029.

و يبلغ طول شبكة مترو وترام دبي، 101 كم، ويبلغ عدد القطارات 140 قطاراً، وبلغ عدد مستخدمي مترو دبي، منذ تشغيله في سبتمبر 2009، حتى نهاية عام 2025، نحو 2.8 مليار راكب، منها 295 مليون راكب العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 7% على عام 2024، ويقدر متوسط عدد مستخدمي المترو بنحو مليون راكب يومياً، ويستحوذ مترو دبي على 40% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة.

و تعتبر المحطة الانتقالية في منطقة مدينة دبي العالمية (1)، أكبر محطة نفقية انتقالية لشبكة المترو، تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 350 ألف راكب يومياً.

و تشمل التصاميم الداخلية للمحطة الأيقونية (إعمار العقارية) التي تبلغ مساحتها 11 ألف متر مربع، وهي أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع 74 متراً، وتنفرد بتصميم يركز على المساحات المفتوحة واستخدام الضوء عنصراً أساسياً، لتوفير متعة بصرية فريدة، وقد روعي في تصميمها إضفاء الإحساس بالفخامة، حيث تحتضن الزائر جدران شاهقة تُحلّق بأناقة نحو العلو، مزدانة بملمس طبيعي ودرجات ترابية دافئة تعزّز الارتباط بالأرض وتستحضر روح المكان، وتُبرز صلابة المجتمع ووحدته، في مشهد معماري يمنح كل زائر شعوراً بالترحيب والانتماء وترسخ مكانتها بوابةً لمستقبل دبي المشرق.

وجاءت التصاميم الداخلية لباقي المحطات بطابع معاصر وخطوط انسيابية مستمدة من العناصر الأربعة للطبيعة، وهي الهواء، والماء، والأرض، والنار، حيث صُمِّمت 3 محطات بطابع الهواء، ويرمز ذلك للطموح والارتقاء، ويركز على المساحات المفتوحة والضوء الذي يمنح شعوراً بالحرية والسمو.

وصُمِّمت محطتان بطابع الماء، الذي يعبر عن التاريخ البحري العريق للمدينة عبر تصاميم انسيابية وألوان هادئة توحي بالحركة الدائمة حيث تتشكّل المساحات كسلسلة مترابطة من الفراغات مع إضاءة تعزز الإحساس بالهدوء والتدفق، مما يوفر رحلة تنقل مريحة ومتوازنة.

فيما صُمِّمت 4 محطات بطابع الأرض، الذي يرمز إلى الطبيعة من خلال تصميم بيئة داخلية بألوان ترابية تعبّر عن أصالة دبي، حيث تتسم المساحات بالهدوء والاتزان، مع تصاميم غنية تعزز الإحساس بالثبات والانتماء.

وجرى تصميم محطتين بطابع النار، وذلك يرمز إلى الطاقة الديناميكية لمدينة دبي من خلال تدرجات لونية مفعمة بالحيوية والقوة، وتتميز المساحات الداخلية بالحركة حيث تعكس الإضاءة الإحساس بالسرعة والنشاط.