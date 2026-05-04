بعد إعادة تشغيله جزئيا.. هجوم بالمسيرات على مطار الخرطوم

هاجمت طائرات مسيرة مطار الخرطوم شرق العاصمة السودانية، ظهر أمس "الأحد" فيما تم الاعلان عن ذلك الهجوم اليوم..

يأتي ذلك بالتزامن مع سلسلة هجمات استهدفت مواقع قرب المنطقة العسكرية التابعة للجيش في أم درمان شمال غرب العاصمة.

وقد وقع الهجوم بعد أيام قليلة من بدء تشغيل جزئي للمطار الذي ظل متوقفا منذ تمرد المتمردين من الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.

وقال شهود عيان في أحياء العمارات وبري بشرق الخرطوم القريبة من المطار إنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية مع تصاعد الدخان من داخل المطار.

وقال مسؤول تشغيل في إحدى الشركات العاملة في المطار ل"سكاي نيوز عربية" إنهم تفاجاوا بالهجوم لكنهم تمكنوا من إخراج الطواقم العاملة.

وأوضح أنه "لا توجد خسائر في الأرواح داخل المطار لكن الضربات كانت قوية وأصاب بعضها أجزاء من مدرجات هبوط الطائرات ولا نعرف حجم الأضرار بالضبط".