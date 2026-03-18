لا مساس بكهرباء المنازل.. أحمد موسى: الإجراءات الحكومية مؤقتة للترشيد وسط تصاعد التوترات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة حريصة على عدم المساس بالكهرباء الخاصة بالمواطنين داخل المنازل، مشددًا على أن أي إجراءات يتم اتخاذها حاليًا؛ تستهدف ترشيد الاستهلاك دون الإضرار بالحياة اليومية للمواطنين.

تطبيق حزمة من الإجراءات المؤقتة

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة بدأت في تطبيق حزمة من الإجراءات المؤقتة؛ لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية المتوترة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع؛ لتجاوزها بأقل خسائر ممكنة.

وأشار إلى أنه تقرر إغلاق المحال التجارية في تمام الساعة 9 مساءً اعتبارًا من 28 مارس، على أن يستمر القرار لمدة شهر، مع مراجعته لاحقًا، لافتًا إلى أن القطاع السياحي والفنادق مستثناة من هذه المواعيد، وتواصل العمل بكامل طاقتها دون أي قيود.

المصانع وقطاعات العمل

وأضاف أن الأنشطة الإنتاجية لن تتأثر بهذه الإجراءات، حيث تستمر المصانع وكل قطاعات العمل في أداء مهامها بشكل طبيعي، مع تطبيق قرار إغلاق الحي الحكومي الساعة 6 مساءً بدءًا من نفس التاريخ.

تقليل استهلاك الموارد

وشدد موسى على أن الهدف الأساسي من هذه القرارات، هو تقليل استهلاك الموارد، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الضغط على الشبكات، داعيًا المواطنين إلى ترشيد استخدام الكهرباء داخل منازلهم للمساهمة في دعم استقرار المنظومة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما تمر به المنطقة من ظروف صعبة؛ يتطلب إجراءات استثنائية، موضحًا أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء، في ظل تحديات إقليمية تستدعي الحذر والتكاتف.