نجم الزمالك يتغني بـ محمد صلاح: أسطورة بمعنى الكلمة
تقرير: ترامب يعارض شن المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية
أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم على المنشآت النفطية بدول الخليج
اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
إيقاف مُفاجئ لمباراة الغرافة والأهلي في دوري نجوم قطر
تشديد العقوبات على مخالفي تراخيص الكهرباء بمشروع قانون الحكومة الجديد
مجهول الهوية.. العثور على جثمان شاب غارقًا بمياه هاويس الخطاطبة في المنوفية
عراقجي يحذر من مخطط أمريكي لتوسيع الحرب ضد إيران
الإمارات تدين استهداف رأس لفان وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
تصعيد خطير بعد النهائي الإفريقي من فانيسالي موين
نصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا «خاسر»
الدولار يستقر أمام الجنيه بعد تثبيت الفائدة الأمريكية… وأسعار البنوك تتحرك بهدوء
لا مساس بكهرباء المنازل.. أحمد موسى: الإجراءات الحكومية مؤقتة للترشيد وسط تصاعد التوترات

محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة حريصة على عدم المساس بالكهرباء الخاصة بالمواطنين داخل المنازل، مشددًا على أن أي إجراءات يتم اتخاذها حاليًا؛ تستهدف ترشيد الاستهلاك دون الإضرار بالحياة اليومية للمواطنين.

تطبيق حزمة من الإجراءات المؤقتة

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة بدأت في تطبيق حزمة من الإجراءات المؤقتة؛ لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية المتوترة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع؛ لتجاوزها بأقل خسائر ممكنة.

وأشار إلى أنه تقرر إغلاق المحال التجارية في تمام الساعة 9 مساءً اعتبارًا من 28 مارس، على أن يستمر القرار لمدة شهر، مع مراجعته لاحقًا، لافتًا إلى أن القطاع السياحي والفنادق مستثناة من هذه المواعيد، وتواصل العمل بكامل طاقتها دون أي قيود.

المصانع وقطاعات العمل 

وأضاف أن الأنشطة الإنتاجية لن تتأثر بهذه الإجراءات، حيث تستمر المصانع وكل قطاعات العمل في أداء مهامها بشكل طبيعي، مع تطبيق قرار إغلاق الحي الحكومي الساعة 6 مساءً بدءًا من نفس التاريخ.

تقليل استهلاك الموارد

وشدد موسى على أن الهدف الأساسي من هذه القرارات، هو تقليل استهلاك الموارد، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الضغط على الشبكات، داعيًا المواطنين إلى ترشيد استخدام الكهرباء داخل منازلهم للمساهمة في دعم استقرار المنظومة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما تمر به المنطقة من ظروف صعبة؛ يتطلب إجراءات استثنائية، موضحًا أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء، في ظل تحديات إقليمية تستدعي الحذر والتكاتف.

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

النائب مصطفى البهي أمين سر لجنة الصناعة

صناعة النواب: مصر أمام فرص لتعزيز الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد

سمير صبري

برلماني: الحرب تهدّد الطاقة عالميًا وتزيد حالة التردّد في الاستثمارات

النائب عماد الغنيمي

برلماني: ترشيد استهلاك الطاقة «خطوة ضرورية» لمواجهة التحديات وتعزيز الاستدامة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

أسامة أبو المجد : تقلبات الدولار والتوترات الإقليمية تضغط على سوق السيارات في مصر

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

ما هى متلازمة التعب المزمن؟

ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد