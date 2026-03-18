أحمد موسى لرئيس الوزراء: 3 أيام عمل أونلاين قرار قوي يريح المواطنين ويوفر على الدولة

وجّه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا بالتوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد، ليصل إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا بدلًا من يوم أو يومين، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي كبير في المرحلة الحالية.

زيادة عدد أيام العمل

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن زيادة عدد أيام العمل "أون لاين" من شأنه تخفيف الأعباء عن المواطنين، سواء من حيث تقليل الزحام أو تقليل تكاليف الانتقال اليومية.

وأضاف أن تطبيق 3 أيام عمل عن بُعد سيُسهم أيضًا في تقليل الضغط على المرافق والخدمات، فضلًا عن تحقيق وفر اقتصادي للدولة في استهلاك الوقود والطاقة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد بشكل عام.

استمرار العمل والإنتاج

وأكد موسى أن مثل هذا القرار سيكون "في منتهى القوة" خلال هذه المرحلة، لما يحققه من توازن بين استمرار العمل والإنتاج، وتخفيف الضغوط الحياتية على المواطنين.

التوسع في نظام العمل المرن

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التوسع في نظام العمل المرن أصبح ضرورة تفرضها الظروف الحالية، داعيًا الحكومة إلى دراسة المقترح وتنفيذه بما يحقق مصلحة المواطنين والدولة في آن واحد.

https://www.youtube.com/watch?v=eY8PupM1rIo