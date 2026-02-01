قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معاناة الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية تتصدر أعمال منتدى التعاون العربي الهندي

فارسين أغابيكان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين
فارسين أغابيكان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين
الديب أبوعلي

شارك وفد فلسطيني رفيع المستوى برئاسة الوزيرة فارسين أغابيكان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، في الاجتماع الوزاري الثاني، واجتماع كبار المسؤولين الرابع لمنتدى التعاون العربي الهندي، الذي استضافته العاصمة الهندية نيودلهي يومي 30 و31 يناير 2026،  .

وضم الوفد الفلسطيني أيضا السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والسفير عبد الله أبو شاويش، سفير فلسطين لدى جمهورية الهند، والمستشار ياسر دحلان والمستشار إبراهيم البشتاوي من السفارة.

وقد تحدثت الوزيرة فارسين في كلمتها عن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة الجماعية في غزة والاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين والاعتداءات الممنهجة على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وطالبت الوزير فارسين المجتمع الدولي، بما في ذلك منتدى التعاون العربي الهندي، بالتحرك الفعلي لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، وملاحقة ومحاسبة مرتكبيها في آليات العدالة الدولية، وإنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة كافة،

من جانبه تحدث السفير العكلوك خلال مداخلاته في اجتماع كبار المسؤولين عن الآثر الكارثية للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على المنظومة الدولية والقانون الدولي والسلام والاستقرار في العالم بشكل عام. 

وطالب المندوب الدائم، بأن يتضمن مشروع إعلان نيودلهي التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والحل العادل الذي يقوم على أساسه السلام الدائم والشامل في المنطقة.

وفي نهاية اجتماعات منتدى التعاون العربي الهندي، اعتمد وزراء الخارجية ومن ناب عنهم من الجانبين وثائق المنتدى والتي تضمنت التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

