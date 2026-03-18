برلماني: الحرب تهدّد الطاقة عالميًا وتزيد حالة التردّد في الاستثمارات

قال سمير صبري، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة في التوقيت الحالي يعكس بوضوح حالة الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد الأزمات الدولية.

وأوضح في تصريحات خاصة أن الاتجاه نحو خفض الفائدة في هذه المرحلة قد يحمل مخاطر، خاصة مع الضغوط المرتبطة بتمويل النزاعات والتوترات العالمية، ما يدفع الولايات المتحدة إلى التمسك بسياسة نقدية أكثر تحفظ لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمثل إشارة للدول الناشئة بصعوبة التوسع في خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ما اتخذه الفيدرالي يُعد إجراءً احترازيًا لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتأثر بشكل مباشر بهذه التطورات، نظرًا لارتباطه بالأسواق العالمية.

وأضاف أن تداعيات التوترات بين إيران وإسرائيل لا تقتصر على نطاق إقليمي، بل تمتد لتؤثر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على حركة الاستثمارات ويُزيد من حالة الترقب لدى المستثمرين.

وشدّد النائب على أهمية الاستعداد لسيناريو استمرار الأزمة لفترة طويلة، مُحذرًا من تداعيات محتملة على قطاع الطاقة، وهو ما يستدعي نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك داخليًا لتقليل الضغوط.