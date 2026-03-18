برلماني: تحركات الرئيس السيسي تعكس ثقل مصر الإقليمي ودورها الحاسم في حماية الأمن العربي

أشاد النائب علاء الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بأهمية التصريحات والتحركات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من خلال اتصالاته المكثفة مع القادة العرب أو المسؤولين الدوليين، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس رؤية مصر الثابتة في دعم استقرار المنطقة وحماية الأمن القومي العربي.

وأكد الحديوي، في بيان له اليوم، أن الرسائل التي أطلقها الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة جاءت واضحة وحاسمة، حيث شدد على إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، والتأكيد على التضامن الكامل معها قيادةً وحكومةً وشعبًا، في مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاتصالات التي أجراها الرئيس السيسي مع قادة دول الخليج والدول العربية، تمثل ترجمة حقيقية للدور المصري المحوري، وتعكس حرص القيادة السياسية على توحيد الصف العربي، وتعزيز التنسيق المشترك في مواجهة الأزمات الراهنة، والعمل على تهدئة الأوضاع ووقف الحرب الدائرة.

وأوضح الحديوي، أن تأكيد الرئيس على أن أمن دول الخليج هو امتداد مباشر للأمن القومي المصري، يعكس إدراكًا عميقًا بوحدة المصير العربي، مشددا على أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم أشقائها، وأنها تقف بثبات إلى جانب دول الخليج في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها.

كما أكد الحديوي، أن صدور بيان مشترك من وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية الرسمية في هذا التوقيت يحمل دلالة بالغة الأهمية، في ظل ما تشهده الساحة من محاولات ممنهجة لبث الفتنة وإثارة التوتر بين مصر وأشقائها من الدول العربية، مشيرًا إلى أن توحيد الخطاب الإعلامي يعكس إدراك الدولة لخطورة المرحلة وحرصها على حماية الأمن القومي العربي ووحدة الصف وصون العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط مصر بدول الخليج والدول العربية الشقيقة.

وأضاف الحديوي، أن هذا البيان يمثل رسالة حاسمة لكافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام بالمهنية وتحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الحملات المغرضة التي تستهدف النيل من وحدة الصف العربي.

كما أوضح الحديوي، أن الجولة التي قام بها وزير الخارجية إلى عدد من الدول العربية، تأتي في إطار تعزيز التشاور والتنسيق المصري–العربي، وإيصال رسالة واضحة مفادها أن مصر تقف صفًا واحدًا مع أشقائها في مواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة.

واختتم النائب علاء الحديوي، بيانه أن الموقف المصري يُعد من أكثر المواقف وضوحًا واتزانًا في التعامل مع الأزمة الراهنة، حيث يجمع بين الدعم السياسي الكامل للدول العربية، والتحرك الفعال على المستويين الإقليمي والدولي لاحتواء التصعيد ووقف الحرب في أقرب وقت ممكن.