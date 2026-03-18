اقتراح برلماني بإنشاء مكتب لتسجيل المواليد والوفيات داخل وحدة الصلعا الصحية بسوهاج

تقدم النائب أحمد عبد اللاه عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن إنشاء مكتب صحي لتسجيل المواليد والوفيات داخل وحدة الصلعا الصحية بمركز سوهاج.

وقال : تعد قرية الصلعا التابعة لمركز سوهاج من أكبر القرى من حيث الكثافة السكانية، كما تخدم عددًا كبيرًا من المواطنين بالقرى المجاورة.

وأضاف: “وحيث يضطر أهالي القرية حاليا إلى الانتقال المسافة تزيد على عشرة كيلومترات للوصول إلى أقرب مكتب صحي مختص بتسجيل المواليد والوفيات، فإن ذلك يمثل عبئا كبيرًا على المواطنين، خاصة كبار السن والنساء، ومحدودي الدخل، فضلا عما يسببه من مشقة في الحالات الإنسانية العاجلة، لا سيما حالات الوفاة”.

وقال في الاقتراح : كما يتوافر داخل وحدة الصلعا الصحية فراغات وإمكانات متعددة، تمكن وزارة الصحة والسكان من إنشاء مكتب صحي داخل الوحدة دون أي تكلفة مالية إضافية، سواء من حيث المباني أو التجهيزات، وهو ما يجعل تنفيذ هذا المقترح ممكنا وسريعا دون أعباء على موازنة الدولة.

وأضاف: “ ويسهم إنشاء المكتب الصحي بالقرية في التيسير على المواطنين في إنهاء إجراءات تسجيل المواليد والوفيات وتخفيف الضغط والتكدس عن المكاتب الصحية المجاورة ،تحسين مستوى الخدمات الصحية والإدارية المقدمة للأهالي”.

وقال: و يسهم أيضاً في دعم جهود الدولة في ضبط وتحديث قواعد البيانات السكانية بدقة.

و حدد الأهداف متمثلة ف تخفيف المعاناة عن مواطني قرية الصلعا والقرى المجاورة. ، و تقريب الخدمة الأساسية من المواطنين دون تحميل الدولة أعباء مالية.

كما حدد الأهداف في سرعة ودقة إجراءات تسجيل المواليد والوفيات ، و رفع كفاءة الأداء داخل الوحدة الصحية.

و تمثل مقترح الحل في الموافقة على إنشاء مكتب صحي لتسجيل المواليد والوفيات داخل وحدة الصلعا الصحية ، و الاستفادة من الإمكانات والفراغات المتاحة داخل الوحدة دون تكلفة إضافية ، و التنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة سوهاج لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

و اختتم قائلا " أرجو التفضل بإحالة هذا الاقتراح برغبة إلى الإحالة إلى اللجنة المختصة، نظرا لأهمية الموضوع وارتباطه المباشر بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الأساسية.