أبو العينين ينعي والد الإعلامية نهال طايل
ياه على الفرحة يا زمالك.. الدردير: هنكسب الأهلي وبيراميدز وناخد الدوري
الإعلامية نهال طايل تعلن عن وفاة والدها
صفارات الإنذار تدوي شمال دولة الاحتلال بعد إطلاق صواريخ من لبنان
جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة
ننتظر تصحيح المسار.. بيان من المصري ضد طاقم تحكيم مباراة إنبي في الدوري
دوي انفجارات قرب مطار بغداد الدولي بعد استهداف معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي
دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. ردده تفتح أبواب الجنة وتحقق أمنياتك
فتحي سند: الزمالك يفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة
طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026 ومواعيد الحجز
إيران توسع دائرة النار.. صواريخ باليستية وانشطارية توقع عشرات القتلى والجرحى داخل إسرائيل
إعلام عبري: إيران استخدمت صاروخ «انشطاري» في أحدث الهجمات على إسرائيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

اقتراح برغبة أمام البرلمان بشأن ميكنة خدمات الأحياء

عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن ميكنة الخدمات المقدمة بالأحياء ومجالس المدن، وقصر التعامل المباشر مع المواطنين على استلام الطلبات بعد انتهاء الإجراءات فقط.

وأكدت النائبة، في اقتراحها المقدم استنادًا إلى المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن هذا التحرك يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضحت النائبة أسماء سعد الجمال، أن المواطنين يعانون من التكدس داخل الأحياء ومجالس المدن، وطول فترات الانتظار، وكثرة الاحتكاك المباشر أثناء إنهاء الخدمات، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام اجتهادات أو معوقات غير مبررة، وهو ما يستلزم تطوير منظومة العمل بشكل جذري من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية.

ويتضمن الاقتراح إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تابعة لوزارة التنمية المحلية، تتيح تقديم جميع الطلبات إلكترونيًا عبر منصة موحدة، مع إمكانية رفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، فضلًا عن تمكين المواطن من متابعة حالة الطلب خطوة بخطوة من خلال حساب شخصي أو رقم متابعة، وإرسال إشعارات تلقائية عند انتقال الطلب من مرحلة إلى أخرى، على أن يقتصر الحضور الفعلي للمواطن على استلام المستند أو الترخيص بعد الانتهاء من الإجراءات.
وشددت النائبة أسماء سعد الجمال على أن تطبيق هذه المنظومة من شأنه تقليل الزحام داخل مقار الأحياء، وتحقيق سرعة ودقة في إنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية والانضباط الإداري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء جهاز إداري حديث يقدم خدماته بكفاءة ويسر للمواطنين.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

