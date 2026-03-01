برلماني: مصر قادرة على حماية أمنها القومي في ظل التوترات الإقليمية

أدان النائب عادل الكاشف، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل وتداعياتها، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

أوضح الكاشف، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الممارسات لن تنجح في كسر إرادة الشعوب العربية، مشددًا على أن مصر كانت وستظل عصية على أي محاولات للنيل من أمنها واستقرارها.

وأضاف: «إذا كان البعض يظن أن الهدف هو الضغط على مصر أو تهديد أمنها القومي، فإنه واهم، فلدينا ملايين المصريين الذين يعشقون وطنهم ويضحون بأرواحهم دفاعًا عنه».

وأشار إلى أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية ومؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، لحماية حدود الدولة وصون مقدراتها.

كما لفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحلّى ببعد النظر والحكمة عندما دعا في وقت سابق إلى تشكيل قوة عربية مشتركة، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة اليوم يثبت أهمية هذا الطرح في مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي، وتعزيز التضامن بين الدول العربية للحفاظ على استقرارها وسيادتها.