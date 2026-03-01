تامر الحبال: التطورات العسكرية الأخيرة تهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي بالمنطقة

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وما تردد بشأن هجوم استهدف الأراضي الإيرانية، تمثل نقطة تحول دقيقة في المشهد الإقليمي، وتفرض قراءة متأنية لطبيعة المرحلة الراهنة، في ظل تشابك المصالح وتعقّد موازين القوى في الشرق الأوسط.

وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن أي تصعيد عسكري مباشر بين أطراف إقليمية ودولية يحمل في طياته مخاطر مضاعفة، ليس فقط على مستوى المواجهة الميدانية، وإنما على صعيد البنية الاستراتيجية للأمن الإقليمي ككل، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بالفعل بظروف دقيقة تتطلب تغليب صوت الحكمة وتجنب الانزلاق إلى مسارات مفتوحة قد يصعب احتواؤها لاحقًا.

وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الحلول العسكرية مهما بدت حاسمة في لحظتها، فإنها غالبًا ما تنتج موجات متتالية من التوتر وعدم الاستقرار، وتخلق بؤرًا جديدة للأزمات، بما ينعكس سلبًا على شعوب المنطقة التي تتحمل الكلفة الأكبر لأي صراع ممتد.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن التداعيات المحتملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل تمتد إلى التأثير في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية عالمية إضافية، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية دولية تتسم بالحساسية والتقلب.

وشدد الحبال على أن المرحلة الحالية تستوجب تحركًا دبلوماسيًا مكثفًا من القوى الفاعلة إقليميًا ودوليًا، بهدف منع اتساع رقعة التوتر، وإعادة توجيه المسار نحو قنوات التهدئة والحوار السياسي، باعتبار أن الاستقرار الدائم لا يُبنى بالقوة المسلحة، وإنما عبر تفاهمات تضمن احترام سيادة الدول وتحافظ على توازن المصالح.

وأضاف أن الحفاظ على أمن المنطقة مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا جادًا بين مختلف الأطراف، والعمل على معالجة جذور الأزمات بدلًا من الاكتفاء بإدارة تداعياتها، مؤكدًا أن أي استمرار في العمليات العسكرية قد يفضي إلى تحولات عميقة في شكل النظام الإقليمي، بما يفرض واقعًا جديدًا ستكون كلفته السياسية والاقتصادية باهظة على الجميع.

وأشار الحبال إلى أن الحكمة وضبط النفس في هذه المرحلة يمثلان الخيار الأكثر أمانًا، داعيًا إلى إعلاء مبدأ الحلول السياسية الشاملة باعتبارها المسار الوحيد القادر على تجنيب المنطقة مزيدًا من الاطراب والتقلبات غير المحسوبة.