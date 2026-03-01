قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تامر الحبال: التطورات العسكرية الأخيرة تهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي بالمنطقة

المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن
المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وما تردد بشأن هجوم استهدف الأراضي الإيرانية، تمثل نقطة تحول دقيقة في المشهد الإقليمي، وتفرض قراءة متأنية لطبيعة المرحلة الراهنة، في ظل تشابك المصالح وتعقّد موازين القوى في الشرق الأوسط.

وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن أي تصعيد عسكري مباشر بين أطراف إقليمية ودولية يحمل في طياته مخاطر مضاعفة، ليس فقط على مستوى المواجهة الميدانية، وإنما على صعيد البنية الاستراتيجية للأمن الإقليمي ككل، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بالفعل بظروف دقيقة تتطلب تغليب صوت الحكمة وتجنب الانزلاق إلى مسارات مفتوحة قد يصعب احتواؤها لاحقًا.

وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الحلول العسكرية مهما بدت حاسمة في لحظتها، فإنها غالبًا ما تنتج موجات متتالية من التوتر وعدم الاستقرار، وتخلق بؤرًا جديدة للأزمات، بما ينعكس سلبًا على شعوب المنطقة التي تتحمل الكلفة الأكبر لأي صراع ممتد.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن التداعيات المحتملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل تمتد إلى التأثير في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية عالمية إضافية، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية دولية تتسم بالحساسية والتقلب.

وشدد الحبال على أن المرحلة الحالية تستوجب تحركًا دبلوماسيًا مكثفًا من القوى الفاعلة إقليميًا ودوليًا، بهدف منع اتساع رقعة التوتر، وإعادة توجيه المسار نحو قنوات التهدئة والحوار السياسي، باعتبار أن الاستقرار الدائم لا يُبنى بالقوة المسلحة، وإنما عبر تفاهمات تضمن احترام سيادة الدول وتحافظ على توازن المصالح.

وأضاف أن الحفاظ على أمن المنطقة مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا جادًا بين مختلف الأطراف، والعمل على معالجة جذور الأزمات بدلًا من الاكتفاء بإدارة تداعياتها، مؤكدًا أن أي استمرار في العمليات العسكرية قد يفضي إلى تحولات عميقة في شكل النظام الإقليمي، بما يفرض واقعًا جديدًا ستكون كلفته السياسية والاقتصادية باهظة على الجميع.

وأشار الحبال إلى أن الحكمة وضبط النفس في هذه المرحلة يمثلان الخيار الأكثر أمانًا، داعيًا إلى إعلاء مبدأ الحلول السياسية الشاملة باعتبارها المسار الوحيد القادر على تجنيب المنطقة مزيدًا من الاطراب والتقلبات غير المحسوبة.

الأراضي الإيرانية المهندس تامر الحبال المشهد الإقليمي الشرق الأوسط الحلول العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

المتهم

قطعها لبيعها قطع غيار.. القبض على المتهم بسرقة سيارة بالإسماعيلية

السباح يوسف محمد

28 أبريل.. أولى جلسات الاستئناف للمتهمين في قضية السباح يوسف

صورة أرشيفية

ضبط 3 أصحاب مخابز استولوا على 27 جوال دقيق مدعم بالغربية

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد