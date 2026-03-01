كرة سلة.. مصر تواجه أوغندا في ختام منافسات النافذة الثانية بتصفيات كأس العالم

يواجه منتخب مصر لكرة السلة نظيره أوغندا، اليوم الأحد، في ختام مباريات النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027، والتي تستضيفها على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على أن يسبقها لقاء مالي وأنجولا في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية منافسات النافذة الثانية للمجموعة الرابعة، التي تضم المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات أنجولا، أوغندا، ومالي، خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 1 مارس.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

وكان أجوستي بوش المدير الفني للمنتخب قد اختار 12 لاعبًا في القائمة النهائية لمنتخب مصر، وهم: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، أحمد عادل دولا، خالد عبدالناصر، باتريك جاردنر، مهاب ياسر، آدم موسى، أحمد ياسر ريحان، وبيبو زهران.