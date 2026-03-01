قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اتحاد الطائرة يحدد موعد انطلاق نهائي دوري سوبر الرجال

اتحاد الطائرة
اتحاد الطائرة
محمد سمير

يدرس الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تحديد موعد انطلاق الدور النهائى من دورى سوبر الرجال للموسم المحلى 2025- 2026  على أن يكون يوم 6 مارس الجارى.

يأتي تحديد الموعد بعد التنسيق مع الجهات المنظمة والأندية المشاركة، لضمان إقامة المباريات في أجواء تنظيمية مناسبة تليق بقيمة الحدث، خاصة مع اشتعال المنافسة بين الفرق المتأهلة إلى المرحلة الحاسمة.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد خلال الساعات المقبلة التفاصيل الكاملة الخاصة بنظام إقامة النهائي ومواعيد المباريات، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية بطل الموسم.

وأسدل الستار على منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة، بإقامة 7 مباريات مساء أمس، إلى جانب مباراة واحدة أُقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة.

ويقام الدور النهائي دوري من دور واحد "كل فريق يلعب 7 مباريات " الأعلى نقاطا يتوج باللقب.

8 فرق في النهائي

 المجموعة الأولى صعد كل من :الأهلي - سبورتنج - القناة - الاتحاد السكندري

 المجموعة الثانية صعد كل من : الزمالك - بتروجيت - الطيران - الجزيرة.

وشهدت مواجهات الجولة الأخيرة أمس تفوق سموحة على هليوليدو بثلاثة أشواط دون رد، ونجح الترسانة في الفوز على هليوبوليس بثلاثة أشواط مقابل شوط، فيما حسم الاتحاد السكندري مواجهته أمام سبورتنج بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة ماراثونية.

وعلى مستوى المجموعة ذاتها، حقق الأهلي الفوز على القناة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي أُقيمت الجمعة.

وفي المجموعة الثانية، واصل الزمالك عروضه القوية بعدما تغلب على الزهور بثلاثة أشواط نظيفة، فيما حقق وادي دجلة انتصارًا مستحقًا على مصر للبترول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وتمكن الطيران من الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بينما خطف بتروجت فوزًا صعبًا من الجزيرة بنفس النتيجة.

الاتحاد المصري للكرة الطائرة الدور النهائى من دورى سوبر الرجال ياسر قمر الأهلي الزمالك اتحاد الطائرة

