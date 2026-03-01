بسبب الحرب .. لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب تخصص بريدا إلكترونيا لتقديم الدعم للمصريين بالخارج

تابعت لجنة الشئون العربية بـ مجلس النواب تطورات الأوضاع في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري الأخير، وتركز بشكل أساسي على متابعة أوضاع المواطنين المصريين المتواجدين في الدول محل الأحداث، في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وتؤكد اللجنة أنها تتابع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإجراءات المتخذة للاطمئنان على سلامة المواطنين المصريين، وضمان توفير الدعم اللازم لهم عند الحاجة.

وتشدد اللجنة على أهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة عن البعثات الدبلوماسية المصرية، والتواصل مع السفارات والقنصليات عند الضرورة، حفاظًا على سلامتهم في ظل التطورات الراهنة.

كما تؤكد اللجنة دعمها الكامل لكافة الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لحماية المواطنين المصريين في الخارج، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم في ضوء المستجدات.

وحرصًا على تلقي أية استفسارات أو معلومات ذات صلة، يمكن التواصل مع لجنة الشئون العربية عبر البريد الإلكتروني الرسمي:

[email protected]

وستظل سلامة المواطن المصري، أينما كان، أولوية قصوى تحكم تحركات اللجنة وتقديرها للموقف.