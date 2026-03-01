قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
الدوري الإيطالي | التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ويوفنتوس
سموحة يكتسح البنك الأهلي بثلاثية في الدوري
قيادية بحماة الوطن: مصر بقيادة الرئيس السيسي ركيزة الاستقرار بالمنطقة
ترامب: الحرب ضد إيران ربما تستمر 4 أسابيع مقبلة
سعر الجنيه الذهب في السعودية يسجل 4454 ريالا
تفاصيل رحلة الأهلي إلى تونس لمواجهة الترجي في دوري الأبطال
برلمان

بسبب الحرب .. لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب تخصص بريدا إلكترونيا لتقديم الدعم للمصريين بالخارج

فريدة محمد - ماجدة بدوى

تابعت لجنة الشئون العربية بـ مجلس النواب تطورات الأوضاع في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري الأخير، وتركز بشكل أساسي على متابعة أوضاع المواطنين المصريين المتواجدين في الدول محل الأحداث، في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وتؤكد اللجنة أنها تتابع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإجراءات المتخذة للاطمئنان على سلامة المواطنين المصريين، وضمان توفير الدعم اللازم لهم عند الحاجة.

وتشدد اللجنة على أهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة عن البعثات الدبلوماسية المصرية، والتواصل مع السفارات والقنصليات عند الضرورة، حفاظًا على سلامتهم في ظل التطورات الراهنة.

كما تؤكد اللجنة دعمها الكامل لكافة الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لحماية المواطنين المصريين في الخارج، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم في ضوء المستجدات.

وحرصًا على تلقي أية استفسارات أو معلومات ذات صلة، يمكن التواصل مع لجنة الشئون العربية عبر البريد الإلكتروني الرسمي:
[email protected]

وستظل سلامة المواطن المصري، أينما كان، أولوية قصوى تحكم تحركات اللجنة وتقديرها للموقف.

مجلس النواب الحرب إسرائيل امريكا ايران

