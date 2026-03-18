برلماني: ترشيد استهلاك الطاقة «خطوة ضرورية» لمواجهة التحديات وتعزيز الاستدامة

قال النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، إن توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة يُعد خطوة ضرورية ومهمة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.



وأوضح «الغنيمي» في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق كفاءة استخدام الموارد، وعلى رأسها الطاقة، بما يسهم في تقليل الهدر وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن ترشيد الاستهلاك لا يعني التقشف بقدر ما يعكس وعياً مجتمعياً وثقافة مسئولة في التعامل مع الموارد.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه التوجهات تدعم خطط الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

وشدد الغنيمي على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب وعي المواطنين، لإنجاح جهود ترشيد الطاقة، لافتًا إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل حجر الزاوية في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.