قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المرشد الإيراني: لن نبدأ الحرب.. وأي اعتداء سيقابل بضربة قوية وتحول المواجهة إلى صراع إقليمي

المرشد الإيراني
المرشد الإيراني
القسم الخارجي

حذّر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، من أن بلاده لن تكون البادئة بأي حرب، لكنها سترد “بقوة وحزم” على أي اعتداء يستهدفها، مؤكدًا أن أي هجوم خارجي قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع تتحول إلى صراع إقليمي شامل. 

وجاءت تصريحات خامنئي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا غير مسبوق في التوترات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، على خلفية التطورات في الخليج والملف النووي والعقوبات الغربية.


وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس (AP) ووسائل إعلام إيرانية رسمية، فإن المرشد الإيراني شدد على أن سياسة طهران تقوم على “الردع والدفاع”، وليس المبادرة بالهجوم، لكنه في الوقت نفسه أكد أن أي اعتداء سيقابل برد “قاسٍ ومؤثر”، بما يحفظ ما وصفه بـ“أمن وسيادة الجمهورية الإسلامية”، وفق اسوشيتدبرس.


وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات عسكرية متزايدة في المنطقة، من بينها مناورات بحرية إيرانية في مضيق هرمز، إضافة إلى انتشار قوات أمريكية في الخليج وبحر العرب، كما تصاعدت حدة التوتر بعد إعلان الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وهو ما دفع طهران إلى الرد بتصريحات وتحركات سياسية وعسكرية اعتبرها مراقبون رسائل ردع موجهة للغرب. حسب ذا جارديان 


وفي السياق ذاته، أكد مسؤولون إيرانيون أن طهران لا تسعى إلى توسيع رقعة الحرب، لكنها لن تتردد في الرد إذا تعرضت مصالحها أو أراضيها لأي هجوم، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده “منفتحة على المسار الدبلوماسي”، لكنها في الوقت نفسه “مستعدة لكل السيناريوهات”، في ظل ما وصفه بالضغوط والتهديدات المتزايدة من واشنطن، وفقا لرويترز 


ويرى محللون أن حديث خامنئي عن احتمال تحوّل أي مواجهة إلى صراع إقليمي يحمل دلالات مهمة، إذ يعكس إدراك طهران لحساسية التوازنات في الشرق الأوسط، حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية، خاصة مع وجود أطراف فاعلة في العراق وسوريا ولبنان واليمن. 

كما يُنظر إلى هذه التصريحات على أنها محاولة لتعزيز سياسة الردع، وإرسال رسالة واضحة مفادها أن أي تصعيد عسكري ضد إيران لن يظل محصورًا في نطاق ضيق.


وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبقى المنطقة على صفيح ساخن، وسط تحذيرات دولية من أن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى انفجار واسع النطاق، يهدد أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة، ويعيد رسم خريطة الصراع في الشرق الأوسط.

المرشد الإيراني إيران طهران إسرائيل خامنئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أمل عمار: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة بفضل رؤية القيادة السياسية

الدكتورة أفنان الشعيبي

أفنان الشعيبي: حقوق المرأة الفلسطينية غير قابلة للتجزئة.. ونصرة صمودها اختبار حقيقي لمصداقية الخطاب الدولي

أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس إرادة سياسية جماعية وإدراكًا مشتركًا لأهمية د. أفنان الشعيبي

الشعيبي: تحويل التوصيات إلى سياسات ملموسة لحماية المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد