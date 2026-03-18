شاب مصري يفارق الحياة إثر حادث سقوط بالسعودية| والأهالي يودعونه: الجميع يتذكر مواقفه الطيبة وكلماته الطيبة

توفي شاب مصري من أبناء قرية الجنينة إثر حادث سقوط من أعلى مبنى داخل الأراضي السعودية، في واقعة أليمة هزت مشاعر أهالي القرية وأثارت حالة واسعة من الحزن بين أسرته ومعارفه.

الفقيد هو السيد أحمد إبراهيم حسن، أحد شباب القرية الذين سافروا إلى المملكة العربية السعودية بحثا عن فرصة عمل لتحسين ظروف المعيشة ومساعدة أسرته.

وتشير المعلومات إلى أن الوفاة حدثت نتيجة سقوطه من أعلى مبنى أثناء تواجده في موقع العمل، ما أدى إلى وفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وفي هذا الصدد، قال أحد شهود العيان بالقرية: "القرية كلها اليوم تعيش حالة من الحزن الشديد، فالجميع يتذكر مواقفه الطيبة وكلماته الطيبة مع الناس، فكان يقف بجانب الجميع في الشدائد قبل الأفراح، لذلك يشعر كل من في القرية أن فقدانه خسارة كبيرة، ليس لأسرته فقط بل لكل من عرفه".

وأضاف شاهد عيان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "نحن الآن في انتظار وصول الجثمان إلى مسقط رأسه في الجنينة لوداعه الوداع الأخير، حيث سيتم دفنه بين أهله وأبناء قريته الذين تجمعوا ليشاركوا أسرته هذا المصاب الأليم".

وسرعان ما انتشر خبر الوفاة بين أبناء القرية، حيث عبر العديد من الأهالي عن صدمتهم وحزنهم الشديد لفقدان أحد شبابها في ريعان العمر، مؤكدين أن الفقيد كان يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حسنة.

واختتم الأهالي كلماتهم بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يجزيه الله خير الجزاء على سعيه في طلب الرزق، وأن يلهم أسرته الصبر والثبات في هذا المصاب الأليم.

والجدير بالذكر، أن من المنتظر أن يصل جثمان الراحل إلى مسقط رأسه اليوم الأربعاء، حيث ستتم مراسم الدفن عقب وصول الجثمان مباشرة، بحضور عدد كبير من أهالي القرية والأقارب والأصدقاء لتشييعه إلى مثواه الأخير.