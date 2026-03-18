مصرع سائق فى حادث تصادم بالعبور

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا حيث لقي قائد سيارة ملاكي مصرعه إثر انقلاب تريلا محملة بالقمامة فوق سيارته بنفق العبور.

تلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بالواقعة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى التعامل الفوري ورفع السيارة النقل الثقيل من أعلى السيارة الملاكي.



وبحسب شهود عيان فإن الحادث أسفر عن وفاة قائد السيارة الملاكي في الحال متأثرا بإصاباته البالغة.



وفي سياق متصل طالب أهالي مدينة العبور الجهات المعنية بسرعة نقل المدفن الصحي خارج الكتلة السكنية مؤكدين أن موقعه الحالي يتسبب في تكرار مثل هذه الحوادث فضلا عن الأضرار الصحية والبيئية التي يعاني منها السكان.