محافظ القليوبية يشارك فتيات مؤسسة البنات فرحة الإفطار بمناسبة قرب عيد الفطر

شارك الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، في حفل الإفطار الذي نظمته مؤسسة البنات ببنها، وذلك في أجواء إنسانية وروحانية سادتها روح الأبوة والمحبة، حيث حرص المحافظ على مشاركة الفتيات مائدة الإفطار الرمضاني، في لفتة تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على نفوسهن بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.



وخلال الحفل، أجرى المحافظ حوارًا وديًا مع الفتيات، استمع خلاله إلى طموحاتهن وأحلامهن المستقبلية، موجهاً لهن بضرورة الاهتمام بالتعليم والتفوق باعتباره السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الحياة. وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لتمكينهن وتحقيق آمالهن، قائلاً: «كل سنة وأنتم طيبين، وشرف لنا أن نشارككم كافة المناسبات، ووجودي معكم اليوم من أسعد لحظات حياتي».

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير التي شهدتها الدار، مشيدًا بجهود الفتيات المقيمات ومشاركتهن الفعالة في اختيار الديكورات وتنفيذها بما يعكس ذوقهن واحتياجاتهن، مؤكداً أهمية توفير بيئة معيشية مناسبة تدعم الاستقرار النفسي والاجتماعي لهن.

وفي ختام الزيارة، وعد المحافظ بتكرار هذه اللقاءات بشكل دوري، لتقديم أوجه الدعم والرعاية المختلفة، مشددًا على أن رعاية الأيتام ومشاركتهم أفراحهم تمثل واجبًا إنسانيًا واجتماعيًا أصيلاً، يسهم في بناء مجتمع متماسك يقوم على التكافل والرحمة.