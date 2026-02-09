أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في النسخة الثالثة من معـرض الدفاع العالمي "WDS: 2026"، والذي يقام بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

نماذج لمنتجاتها الجديدة والنمطية



أوضح الوزير "محمد صلاح" أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك فى الجناح المصري بالمعرض من خلال عرض نماذج لمنتجاتها الجديدة والنمطية من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الدفاعية المتطورة التى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، مضيفًا أن من أحدث المنتجات العسكرية التي تقوم الشركات التابعة للوزارة بإنتاجها راجمة الصواريخ "ردع 300" ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806" وراجمة الصواريخ المطورة "رعد 200" والصلب المدرع والذي تعد مصر واحدة من ست دول فقط على مستوى العالم قادرة على إنتاج هذا المنتج الإستراتيجي، لافتًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على المشاركة في كل نسخ المعرض منذ إقامته لأول مرة عام 2022، مؤكدًا على عمق علاقات التعاون بين الجانبين المصري والسعودي في مختلف المجالات.

فرصة لتبادل الخبرات واستعراض الإمكانيات



وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن المشاركة في معرض الدفاع العالمي تمثل فرصة لتبادل الخبرات واستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وكذا الإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع، حيث يعد المعرض منصة عالمية تجمع مجموعة كبيرة من القادة وصناع القرار وكبار المسؤولين والخبراء في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.

معرض الدفاع العالمي "WDS"



جدير بالذكر أن معرض الدفاع العالمي "WDS" تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية كل عامين، وانطلقت النسخة الأولى منه عام 2022، ويستهدف المعرض جمع رواد قطاع تصنيع معدات الدفاع والأمن الدوليين تحت منصة واحدة لإستعراض حلول التكامل المشترك ومستقبل التوافق العملياتي بين أنظمة مجالات الدفاع الخمسة (الدفاع عبر البر، البحر، الجو، الفضاء، وأمن المعلومات)، ويسلط المعرض الضوء في نسخة العام الجاري على ابتكارات الشركات العارضة التي ستشكل مستقبل تقنيات الغد في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة، ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثالثة من المعرض مشاركة نحو (925) جهة عارضة من (80) دولة، إلى جانب (130,000) زائر، ويقام المعرض على مساحة قدرها (800,000) متر مربع.