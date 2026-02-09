قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

كريم الخطيب

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في النسخة الثالثة من معـرض الدفاع العالمي "WDS: 2026"، والذي يقام بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

نماذج لمنتجاتها الجديدة والنمطية


أوضح الوزير "محمد صلاح" أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك فى الجناح المصري بالمعرض من خلال عرض نماذج لمنتجاتها الجديدة والنمطية من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الدفاعية المتطورة التى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، مضيفًا أن من أحدث المنتجات العسكرية التي تقوم الشركات التابعة للوزارة بإنتاجها راجمة الصواريخ "ردع 300" ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806" وراجمة الصواريخ المطورة "رعد 200" والصلب المدرع والذي تعد مصر واحدة من ست دول فقط على مستوى العالم قادرة على إنتاج هذا المنتج الإستراتيجي، لافتًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على المشاركة في كل نسخ المعرض منذ إقامته لأول مرة عام 2022، مؤكدًا على عمق علاقات التعاون بين الجانبين المصري والسعودي في مختلف المجالات.

فرصة لتبادل الخبرات واستعراض الإمكانيات


وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن المشاركة في معرض الدفاع العالمي تمثل فرصة لتبادل الخبرات واستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وكذا الإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع، حيث يعد المعرض منصة عالمية تجمع مجموعة كبيرة من القادة وصناع القرار وكبار المسؤولين والخبراء في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.

 معرض الدفاع العالمي "WDS"


جدير بالذكر أن معرض الدفاع العالمي "WDS" تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية كل عامين، وانطلقت النسخة الأولى منه عام 2022، ويستهدف المعرض جمع رواد قطاع تصنيع معدات الدفاع والأمن الدوليين تحت منصة واحدة لإستعراض حلول التكامل المشترك ومستقبل التوافق العملياتي بين أنظمة مجالات الدفاع الخمسة (الدفاع عبر البر، البحر، الجو، الفضاء، وأمن المعلومات)، ويسلط المعرض الضوء في نسخة العام الجاري على ابتكارات الشركات العارضة التي ستشكل مستقبل تقنيات الغد في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة، ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثالثة من المعرض مشاركة نحو (925) جهة عارضة من (80) دولة، إلى جانب (130,000) زائر، ويقام المعرض على مساحة قدرها (800,000) متر مربع.

الإنتاج الحربي معرض الدفاع العالمي معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض الأنظمة الدفاعية الأسلحة والذخائر ردع 300 وزارة الإنتاج الحربي

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

