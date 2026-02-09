معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية

تصاعدت الخلافات بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق، القياديين في تنظيم الإخوان الإرهابي على خلفية السيطرة على المقدرات المالية للتنظيم في تركيا.

وصلت الخلافات إلى ساحات القضاء التركي، في ظل سعي الأطراف للاستحواذ على الكيانات والمؤسسات التابعة للتنظيم

كشفت التطورات عن تورط عدد من القيادات والكوادر في ممارسات احتيال ونصب متبادلة بهدف الاستيلاء على ممتلكات الجماعة وتحقيق مكاسب شخصية، بينما تنشغل قيادات التنظيم الهاربة بالخارج بتعزيز مواردها المالية، وسط تراجع الأوضاع المعيشية لعناصره القاعدية المقيمة في تركيا.

تتواصل هذه الانقسامات رغم ما يواجهه التنظيم من تداعيات إدراجه على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مع مؤشرات على بدء اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي.