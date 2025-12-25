بعد طلاق لميس الحديدي.. رضوى الشربيني ساخرة: معقولة كل الرجالة دول طلقوا علشان ستات تانية

علقت الإعلامية رضوى الشربيني على انتشار الطلاق والانفصال وخاصة بعد خبر انفصال الإعلامي عمرو أديب عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي.

وكتبت رضوى الشربيني ساخرة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "معقولة كل الرجالة دول طلقوا ستاتهم علشان ستات تانية، ماهذا".

شهد شهر ديسمبر 2025 سلسلة من حالات الطلاق الصادمة التي هزت الوسط الفني والاجتماعي المصري، حيث أعلن 4 من المشاهير انفصالهم عن شركاء حياتهم ، وفى هذا التقرير نستعرض لكم هذه الحالات.

وآخرهم خبر طلاق الإعلامية لميس الحديدي و الإعلامي عمرو أديب حيث تصدر هذا الخبر اهتمام تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل فى الساعات الأخيرة.

وكان طلاق الإعلامية لميس الحديدي بناء على رغبتها حيث طلبت الانفصال من الإعلامي عمرو أديب بمنتهى الهدوء والتفاهم وتقبل رغبتها بمنتهى الاحترام ولم يفصحا عن أى أسباب.